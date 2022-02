Programa Liderança Jovem tem inscrições abertas até quarta-feira, 2

Interessados, que devem ter entre 18 e 29 anos, podem se inscrever on-line; intercâmbio, que acontecerá dentro do País, deverá ocorrer entre março e maio de 2022

O programa Liderança Jovem teve suas inscrições prorrogadas até esta quarta-feira, 2. O projeto promove intercâmbio nacional para jovens entre 18 e 29 anos. Podem se inscrever no processo seletivos residentes de Fortaleza, que tenham histórico de atuação em projetos sociais. A inscrição pode ser feita de forma online ou de forma presencial, na Secretaria Municipal da Juventude, das 8h às 17h.

No total, 100 inscritos serão selecionados para passar oito semanas em alguma das seguintes cidades do Brasil: Campo Grande, Manaus, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Após o período, os jovens deverão desenvolver uma intervenção social em sua comunidade com base na experiência.

Os jovens selecionados precisam atuar como lideranças em algum projeto social na Capital. Nos locais para onde serão enviados, eles terão tutoria das instituições e organizações parceiras do projeto e ficarão imersos nas iniciativas sociais daquele território.

A Prefeitura de Fortaleza, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), garantirá as passagens de ida e volta, hospedagem e uma ajuda de custo de R$ 1.600. Além disso, contarão com os transfers de chegada e retorno no destino e seguro viagem.

Após o processo seletivo, o intercâmbio deve ocorrer entre março e maio de 2022. Além disso, das 100 ações de impacto social resultantes do Liderança Jovem Fortaleza, 20 serão selecionadas no concurso Aqui Tem Juventude. Essas intervenções serão premiadas com um notebook, um projetor, uma tela de projeção, uma impressora e uma caixa de som.

Seleções do programa Liderança Jovem



Podem participar egressos do sistema público de ensino ou do Programa Academia Enem (edições 2019 e 2020). Também é necessário ser residente de Fortaleza e ter atuação em projetos sociais, que podem ser ONGs, escolas ou até mesmo pessoais. Durante o intercâmbio, os selecionados participarão como voluntários de uma Organização Não Governamental (ONG).

Os candidatos serão avaliados em fase única, dividida em duas etapas de caráter eliminatório e classificatório. As fases consistem na análise da documentação e classificação de acordo com as comprovações apresentadas.

O resultado preliminar deve ser divulgado em 9 de fevereiro. Todo o processo pode ser acompanhado no Portal da Juventude e redes sociais da Secretaria da Juventude, conforme as datas previstas em edital.

Serviço

Inscrições para o Liderança Jovem Fortaleza

Período: até 2 de fevereiro de 2022

Inscrições online através do Portal da Juventude

Inscrições presenciais devem ser realizadas na Secretaria Municipal da Juventude - Rua dos Tabajaras, 440, das 8h às 17h.

E-mail para dúvidas e mais informações: editalliderancajovembrasil@gmail.com

