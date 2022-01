Quando sai o resultado do Vestibular Uece 2022.1?

Iniciado no final de agosto do ano passado, o Vestibular Uece 2022.1 seleciona 1.216 vagas para os campi de Fortaleza e 1.194 para o interior do Estado. Veja quando sai o resultado final

Iniciado no final de agosto do ano passado, o Vestibular Uece 2022.1 terá resultado final divulgado nesta sexta-feira, 28 de janeiro (28/01), a partir de 17 horas (horário de Brasília). Uma noção preliminar, antes dos recursos, foi anunciada no último dia 19.

O vestibular, aplicado anualmente, é a principal forma de ingresso na instituição. A seleção atual definirá a próxima admissão de alunos. São 1.216 vagas para os campi de Fortaleza e 1.194 para o interior do Estado. Ao todo, 20.219 pessoas se inscreveram na seleção.

Vestibular Uece 2022.1: como acessar o resultado final?

Assim como outros eventos relativos ao Vestibular Uece 2022.1, o resultado poderá ser acessado por meio de um link na linha do tempo criada no site da Comissão Executiva de Vestibular (CEV) da Uece, que é atualizado a cada nova movimentação do processo. A plataforma pode então solicitar dados de do candidato, como número de pedido e senha (ambos fornecidos no momento da inscrição, ocorrida em outubro).

