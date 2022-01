Banco Safra abre inscrições para trainee de tecnologia em 2022; veja como participar

O Banco Safra recebe inscrições até o dia 21 de fevereiro para edição do Programa Technee de 2022. Ação busca selecionar 30 profissionais do setor de tecnologia da informação para aprimoramento técnico e impulsionamento de carreira durante acompanhamento remunerado por dois anos.

As inscrições podem ser feitas por meio do site da instituição e tem como objetivo "atrair, desenvolver e acelerar a carreira de profissionais para assumir posição de futuros especialistas nas estruturas TI do Banco Safra", conforme divulgação da empresa.

As bolsas tem remuneração variável, a depender do cargo a ser ocupado. Apesar disso, todos os selecionados receberão cursos gratuitos de aperfeiçoamento técnico e profissional. Além disso, a empresa garante consultoria de carreira com executivos do segmento de tecnologia da informação e especialista em recursos humanos.

Após o término das inscrições, o processo seletivo ocorrerá em etapas ao longo do mês de abril, abrangendo provas de adequação à cultura da empresa, avaliação das competências e o desafio hackathon, no qual serão formados grupos de profissionais a serem desafiados a pensarem em soluções para uma situação problema apresentada pelo banco Safra.

Entre os pré-requisitos para participação do programa estão:

Experiência mínima de três anos na área de tecnologia - obrigatório

Nível intermediário de inglês - obrigatório

Ensino superior completo, com conclusão até julho de 2022 - desejável

Disponibilidade para trabalhar em período integral a partir de maio na cidade de São Paulo (SP) - obrigatório

Os selecionados serão alocados nos setores de arquitetura, desenvolvimento, infraestrutura e governança, renovação tecnológica e inovação e na área de segurança da informação da instituição financeira. A seleção ocorrerá de forma online e inclui as seguinte etapas:

Testes de inglês e lógica



Fit Cultural - provas online



Check up de Competências



Hackathon (Desafio Safra)



Entrevistas individuais



Contratação - A partir de maio de 2022

Sobre o Banco Safra

Entidade atua no segmento financeiro há 180 anos e que está presente em 26 países. Ao redor do mundo, os valores agregados sob gestão chegam a R$ 1,8 trilhão em operações financeiras para pessoas físicas e jurídicas.

Conforme balanço de fechamento de setembro de 2021, a carteira de crédito expandida do banco se aproxima de R$ 140 bilhões e os recursos captados e administrados totalizam mais de R$ 280 bilhões.

