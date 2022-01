Resultado do concurso da Sefaz é homologado nesta sexta-feira, 28

O resultado do concurso da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz) foi homologado nesta sexta-feira, 29, em publicação do Diário Oficial do Estado (DOE). O certame tinha como objetivo o provimento de vagas e a formação do cadastro de reserva para os cargos de Auditor Fiscal do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização (TAF) do órgão estadual.

Nas redes sociais, a secretária Fernanda Pacobahyba, titular da pasta, celebrou a homologação. “Gostaria de agradecer a todos os que participaram dessa maratona e parabenizar efusivamente os nossos 94 vencedores! Em breve queremos tê-los conosco”, disse.

Nos comentários da publicação, uma das aprovadas para o cargo de auditor celebrou a conquista. “Que felicidade imensa! Ansiosa para integrar a Sefaz”, comemorou. “Nossa, como essa publicação foi esperada! Muito feliz! Agora é aguardar ainda mais a esperada nomeação”, disse outra candidata aprovada.

Realizado em agosto do ano passado, o concurso teve mais de 15 mil concorrentes, que realizaram provas objetivas e discursiva.

Os salários chegam a R$ 16 mil, contando gratificações e prêmios por desempenho fiscal, segundo os valores de janeiro de 2020. Dentre as 94 vagas de nível superior, 69 são para provimento imediato e as outras formam o cadastro de reserva.



