Tribunal de Justiça fará concurso com 51 vagas e convoca 90 já aprovados

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) anunciou concurso público para analistas judiciários e oficiais de Justiça. Em live na manhã desta quarta-feira, 26, a presidente do TJCE, desembargadora Nailde Pinheiro Nogueira, informou que serão 41 vagas para analista judiciário e 10 para oficial de Justiça.

A desembargadora assinou, na segunda-feira, 24, a portaria de instalação da comissão organizadora, que tem à frente a desembargadora Lisete de Sousa Gadelha. Será contratada empresa para a organização.

O concurso integra o programa Avançar, do TJCE, cujo balanço foi apresentado na live desta manhã. Segundo a presidente do tribunal, o certame é parte da política permanente de valorização dos servidores e da busca de melhorar o atendimento à população.

No início do ano, o TJCE também convocou 90 aprovados no último concurso, para técnico judiciário. Nailde Pinheiro salientou ainda a convocação de 32 juízes desde o ano passado.

