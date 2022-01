ISGH tem vagas efetivas e temporárias para áreas de saúde e administrativa

Processo seletivo recebe inscrições até 28 de janeiro, com envio de currículo e títulos por e-mail; salários vão de R$ 2.524,04 a R$ 5.742,05, com cargas horárias entre 36 e 44 horas semanais

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) abriu processo seletivo para vagas nas áreas de saúde e cargos administrativos. Os salários variam de R$ 2.524,04 a R$ 5.742,05, com jornada de trabalho de 36 a 44 horas semanais. As inscrições seguem até dia 28 de janeiro.

Segundo o edital, há vagas disponíveis para enfermeiro com atuação no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), assessor técnico I (farmacêutico ou biomédico), analista de planejamento e orçamento II e assistente administrativo de qualidade e segurança, além de vagas para o cadastro reserva.

Para o cargo de assessor técnico I (farmacêutico ou biomédico) e os cargos de analista de planejamento e orçamento II e assistente administrativo de qualidade e segurança, os profissionais contratados irão atuar na sede do instituto. Já o selecionado para o cargo de enfermeiro com atuação no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) irá trabalhar no Hospital Geral Dr Waldemar Alcântara (HGWA).

A vaga temporária ofertada é de auxiliar de farmácia com atuação no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), localizado em Quixeramobim-CE e gerido pelo Instituto. Ao todo, são quatro oportunidades disponíveis, além de cadastro de reserva

Para se candidatar, é necessário o envio de currículo e títulos pelo e-mail (recrutamentohrsc@isgh.org.br) com o nome do cargo de interesse no assunto. Clique aqui para conferir o edital completo.

