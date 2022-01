Curso de Medicina do UNINTA em Itapipoca investe na excelência profissional

Discussões de casos clínicos em inglês, bolsas de pesquisa e módulos de Gestão em Saúde e de Medicina de Emergência a partir do primeiro semestre estão entre os diferenciais do curso

O curso de Medicina do campus UNINTA em Itapipoca aposta em diferenciais pedagógicos e de gestão. A instituição tem uma abordagem educacional focada na formação humanística, capacitando Médicos com habilidades de gestão e promovendo vivências que os habilitem ao exercício da Medicina nos maiores centros de excelência Médica. Isso acontece pois seus conteúdos são renovados constantemente, trazendo conhecimento atualizado e gerando diferenciação profissional.

Ao mesmo tempo em que a graduação investe em ser uma referência na educação em Medicina, o curso também busca viabilizar aos seus estudantes acesso a oportunidades internacionais. Com sinalização bilíngue no campus, inglês institucional e sessões clínicas em inglês, com discussões de casos clínicos neste idioma, os acadêmicos exercitam, durante todo o curso, a fluência na língua, habilitando-os a estágios em centros Médicos de excelência. Além deste idioma, o núcleo de internacionalização também oportunizará o exercício da língua francesa e italiana.

Para atender as demandas do mercado e as necessidades impostas pela pandemia, o curso inseriu em sua grade curricular o módulo de Medicina de Emergência. O Prof. Dr. Luiz Derwal Salles Junior, Médico e coordenador do curso explica que a pandemia evidenciou a fragilidade atual na formação de Médicos para o enfrentamento de situações de alta gravidade. “Nosso curso incluiu módulos de urgência e emergência do primeiro ao último semestre da graduação, utilizando laboratórios próprios e ultra-avançados que permitem a simulação de situações clínicas, em atividades eminentemente práticas ", explica o coordenador.

O curso de Medicina do Uninta Itapipoca conta também com uma parceria com a NC Saúde, empresa referência no treinamento de profissionais que atuam nas áreas de urgência e emergência. A parceria possibilita ao acadêmico a utilização dos seus espaços, equipamentos e simuladores, na sede da empresa em Fortaleza.

As parcerias também são um ponto forte na região de influência do município de Itapipoca, com exclusividade no acesso a hospitais e rede local de atenção básica em saúde. Os acadêmicos contam com práticas nos campos de estágio, simulando situações e vivências da profissão, a partir do primeiro semestre. Ao todo são mais de 300 leitos e diversas especialidades profissionais com atendimentos acompanhados pelos acadêmicos.

Além de utilizar os espaços hospitalares, os estudantes participam de intercâmbio com Médicos nas quatro residências Médicas já aprovadas pelo Conselho Nacional de Residência Médica. O curso recebe residentes que buscam especializar-se em Clínica Médica, Cirurgia Geral, Medicina de Emergência e Medicina de Família e Comunidade, com 14 vagas disponíveis para seleção pública já em 2022.



A pesquisa, outro ponto forte do curso, também aproxima bolsistas de Pesquisa Básica e Pesquisa Clínica, a partir do primeiro período, de professores pós-doutores que são referências em publicações nas suas áreas. As iniciativas e linhas de pesquisa buscam fomentar um Mestrado na área Médica, consolidando o campus como um centro de ensino Médico de excelência e relevância nacional.

Com inscrições abertas até 15 de fevereiro, o Processo Seletivo do curso de Medicina do Campus Itapipoca apresenta seleção online por meio da nota do Enem, em www.uninta.edu.br/medicina



