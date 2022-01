Ceará encerra 2021 com geração de 81,4 mil novos empregos

Apesar do saldo positivo no acumulado do ano, Estado mais demitiu do que contratou em dezembro de 2021; veja resultado por setor

Com 492.569 admissões e 411.109 desligamentos ao longo do ano passado, o Ceará encerra 2021 com saldo positivo com relação à geração de postos de trabalho no mercado formal. No acumulado do ano foram criadas 81.460 novas vagas de emprego com carteira assinada no Estado, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta segunda-feira, 31 de janeiro de 2022.

Apesar disso, o desemprenho do mês de dezembro foi abaixo do esperado, pondo fim a uma sequência de oito meses consecutivos nos quais o Ceará mais contratou do que demitiu trabalhadores no mercado formal.

Em dezembro de 2021, o Ceará registou 33.423 admissões e 34.526 desligamentos, o que fez com que o mercado de trabalho estadual encerasse o mês com saldo negativo, com fechamento de 1.103 postos de trabalho. O resultado do último mês de 2021 foi o segundo pior registrado no ano, atrás apenas do balanço do mês de março, quando o Estado encerrou o mês com fechamento de 1.294 vagas de emprego.

O saldo negativo de dezembro de 2021 registrado no Ceará foi diretamente influenciado pelo desempenho do setor de construção civil. O segmento computou 2 mil demissões ao longo do referido mês. Outros setores com grande quantidade de desligamentos em dezembro foram a indústria de transformação, com 1.668 desligamento e o setor de educação, com 1.247 demissões.

Na contramão, as áreas que mais contrataram no Estado no último mês do ano passado foram: o setor de comércio e reparação de veículos com 2.089 admissões, a área de alojamento e alimentação com 1.102 contratações e o setor de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas que fechou dezembro com a geração de 1.483 postos de trabalho.

Com relação ao saldo acumulado ao longo dos doze meses de 2021, o desempenho positivo do Ceará foi influenciado principalmente pelo setor de serviços, o qual criou 38.673 vagas de emprego ao longo do ano passado, após registrar 223.308 admissões e 184.635 desligamentos. Na sequência, o comércio criou 19.806 postos de trabalho, enquanto a indústria, 14.366.

As informações fazem parte do balanço feito pelo Ministério da Economia e destacam o Ceará com o terceiro melhor resultado entre os nove estados do Nordeste na geração de empregos em 2021. No topo da lista, o estado da Bahia encerrou o ano de 2021 com expressiva geração de empregos com a criação de 133.779 novas vagas de trabalho após registro de 766.410 admissões e 632.631 desligamentos ao longo dos doze meses do ano passado.

Na sequência, com a criação de 89.697 postos de trabalho ao longo de 2021, Pernambuco teve o segundo melhor desempenho da região após acumular 518.243 admissões e 428.546 desligamentos no ano passado.

O pior resultado da região foi registrado em Sergipe, após o estado encerrar 2021 com 104.591 contratações e 90.635 demissões. Mesmo com desempenho menos expressivo, o estado fechou o ano com saldo positivo, computando a criação de 13.956 postos de trabalho.

