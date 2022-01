Enem 2021: quando será divulgado o resultado? Saiba o dia

Os resultados das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 serão divulgados no próximo dia 11 de fevereiro, uma sexta-feira. A data foi confirmada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização do exame, durante entrevista coletiva em novembro do ano passado.

A divulgação também irá incluir os resultados de quem participou da reaplicação do Enem, em 9 e 16 de janeiro. No entanto, aqueles que fizeram o exame na condição de treineiro — isto é, no segundo ano do ensino médio — receberá o resultado apenas dois meses depois.

Os gabaritos oficiais e os cadernos das provas reaplicadas em janeiro (direcionada aos isentos do Enem 2020 que faltaram devido à pandemia de Covid-19, a quem faltou o Enem 2021 e a pessoas privadas de liberdade) foram divulgados pelo Inep há seis dias, no dia 19. É possível acessar os documentos por meio do site do órgão, conforme a data da prova, cor, número e formato de aplicação.

