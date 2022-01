Centec oferta 1.080 vagas em cursos de formação profissional gratuitos nesta segunda-feira, 31

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) abre inscrições, nesta segunda-feira, 31, para 1.080 vagas em 11 cursos gratuitos de formação inicial e continuada. As inscrições estarão abertas no site do Instituto de 31 de janeiro a 2 de fevereiro (ou até esgotarem as vagas), e a relação dos alunos aprovados será divulgada na próxima sexta-feira, 4.

As oportunidades são garantidas por contrato de gestão entre o Centec e a Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece). Por conta da pandemia, as aulas permanecem sendo transmitidas pela Internet. Elas acontecem de segunda a sexta-feira em diferentes turnos. São duas horas diárias de aulas, durante 20 dias úteis: de 7 de fevereiro a 9 de março, totalizando 40 horas/aula.

O curso de Python se estenderá até 23 de março, pois possui carga horária maior: 60 horas/aula.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cursos ofertados

· Básico em manutenção de motocicletas

· Eletricidade básica residencial

· Excelência no atendimento ao cliente

· Ferramentas digitais

· Fundamentos do empreendedorismo

· Noções de educação financeira pessoal e familiar

· Noções de liderança e gestão de pessoas

· Norma regulamentadora nº 10 (NR-10)

· Python: algoritmos e lógica de programação

· Técnicas de negociação e vendas

· Técnicas do assistente administrativo

Critérios para participar

Os cursos de formação inicial e continuada do Centec são voltados para pessoas que:

· Tenham idade a partir de 16 anos;

· Morem no Ceará;

· Estejam em alguma situação de vulnerabilidade socioeconômica (como desempregados, com renda mensal de até um salário-mínimo ou beneficiários do Cartão Mais Infância).

Além disso, o aluno precisa ter um computador, notebook ou celular com acesso à internet; e cada formação possui critérios específicos, como escolaridade e perfil profissional. Cursos da área de informática não podem ser acompanhados pelo celular, apenas por notebook ou computador.

As capacitações são ofertadas por Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT) do Centec em 16 cidades, mas podem participar moradores de qualquer município cearense, pois as aulas são pela internet.

Cada candidato só pode realizar inscrição em um curso por vez e caso sejam detectadas inconsistências – perfil fora dos pré-requisitos desejados, não possui disponibilidade ou os equipamentos necessários para acompanhar as aulas -, ele poderá ser desclassificado.

Desta vez, caso um aluno aprovado não participe do curso, ele não poderá inscrever-se novamente por dois meses.

Detalhes de cada uma das capacitações

Curso: Básico em manutenção de motocicletas

Turma 1: 9 horas às 11 horas

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40 horas/aula

Escolaridade: Ensino fundamental incompleto

Unidade do Centec: CVT São Viçosa do Ceará

Curso: Eletricidade básica residencial

Turma 1: 10 horas às 12 horas

Turma 2: 18 horas às 20 horas

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40 horas/aula

Escolaridade: Ensino Fundamental I e II incompletos e Ensino Médio incompleto

Unidade do Centec: CVT Granja, Ipaumirim

Curso: Excelência no atendimento ao cliente

Turma 1: 8 horas às 10 horas

Turma 2: 9 horas às 11 horas

Turma 3: 10 horas às 12 horas

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 horas/aula

Escolaridade: Ensino Fundamental I e II completo ou incompleto

Unidade do Centec: CVT Amontada Horizonte

Curso: Ferramentas digitais

Turma 1: 13 horas às 15 horas

Aulas: Segundas, quartas e sextas-feiras

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 horas/aula

Escolaridade: Ensino Fundamental II completo e Ensino Médio incompleto e completo

Pré-requisito: Noções de informática

Unidade do Centec: CVT Jucás

Curso: Fundamentos do empreendedorismo

Turma 1: 14 horas às 16 horas

Turma 2: 186 horas às 18 horas

Vagas: 60 pessoas por turma

Carga horária: 40 horas/a

Escolaridade: Ensino médio incompleto

Unidade do Centec: CVT Itaiçaba, Aracoiaba

Curso: Noções de educação financeira pessoal e familiar

Turma 1: 16 horas às 18 horas (Tarde)

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40 horas/aula

Escolaridade: Ensino Fundamental I e II incompletos e completo

Unidade do Centec: CVT Limoeiro do Norte

Curso: Noções de liderança e gestão de pessoas

Turma 1: 13 horas às 15 horas

Turma 2: 18 horas às 20 horas

Vagas: 60 pessoas cada turma

Carga horária: 40horas/aula

Escolaridade: Ensino médio completo

Unidade do Centec: CVT Massapê, Piquet Carneiro

Curso: Norma Regulamentadora Nº 10 (NR-10)

Horário: 14 horas às 16 horas

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 horas/aula

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Pré-requisito: Curso para profissionais do setor elétrico predial e áreas afins

Unidade do Centec: CVT Missão Velha

Curso: Python – Algoritmos e lógica de programação

Aulas: 07/02 a 23/03

Turma 1: 8 horas às 10 horas

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 60 horas

Escolaridade: Ensino médio completo

Pré-requisito: Possuir noções de informática e o(a) aluno(a) deve possuir computador ou notebook

Unidade do Centec: CVT Beberibe

Curso: Técnicas de negociação e vendas

Turma 1: 14 horas às 16 horas

Turma 2: 16 horas às 18 horas

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40horas/aula

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Unidade do Centec: CVT Boa Viagem, Limoeiro do Norte

Curso: Técnicas do assistente administrativo

Turma 1: 13 horas às 15 horas

Turma 2: 18 horas às 20 horas

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 horas/aula

Escolaridade: Pessoas cursando o 3o ano do Ensino Médio ou com Ensino Médio completo

Unidade do Centec: Acaraú, Maracanaú

Clique aqui para realizar a inscrição no site do Centec.