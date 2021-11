Educação Inclusiva: matrícula antecipada na rede municipal começa nesta segunda, 8

As matrículas antecipadas de alunos novatos da Educação Inclusiva da rede Municipal de Ensino de Fortaleza acontece entre segunda-feira, 8, até quinta-feira, 11. Podem se matricular alunos com deficiências, Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e altas habilidades ou superdotação. Objetivo da Prefeitura é identificar as necessidades educacionais específicas desses alunos.

Atualmente, de acordo com a Prefeitura, Fortaleza tem 9.990 alunos matriculados na Educação Inclusiva, com aumento de 11,5% em 2020. Ainda conforme a Prefeitura, os alunoscontam com Atendimento Educacional Especializado (AEE), no contraturno, que acontece nas 210 Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) ou em instituições conveniadas à Prefeitura, ou por meio de práticas pedagógicas inclusivas em sala de aula comum. Além disso, a Prefeitura afirma que dispõem de 372 profissionais de apoio escolar, que realizam acompanhamento desses alunos.

Documentação

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os responsáveis devem comparecer à unidade educacional mais próxima da sua residência, portando a seguinte documentação:

- Certidão de nascimento;

- Foto 3x4;

- Número de Identidade Social (NIS) do responsável e da criança (caso possua);

- Comprovante de endereço com CEP;

- Cartão de vacinação atualizado da criança;

- RG e CPF do responsável;

- CPF do estudante;

- Laudo médico ou relatório pedagógico do aluno

Onde e Quando?

Data: 8 a 11/11 (segunda a quinta-feira)

Horário: das 8h às 11h e das 13h às 17h

Local: em todas as unidades da Rede Municipal de Ensino

Tags