Defensoria Pública retoma atendimentos nesta sexta, 7

A Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará (DPCE) retoma o atendimento à população a partir desta sexta-feira, 7, após recesso forense do Judiciário. Mediante agendamento prévio, a população pode buscar atendimento remoto ou presencial.

O órgão ainda disponibiliza atendimento por meio da asssistente virtual da Defensoria, a "Dona Dedé", ou pelo número 129, do "Alô Defensoria". O horário é das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

De acordo com o coordenador das Defensorias da Capital, defensor Manfredo Rommel Cândido Macie, o agendamento será essencial para evitar aglomerações.

O recesso da Defensoria ocorreu entre os dias 20 de dezembro de 2021 até esta quinta-feira, 6, quando os processos que tramitam na Justiça Estadual tiveram os prazos suspensos. Defensores e defensoras atenderam apenas situações de urgência, em regime de plantão.

Serviço

Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará (DPCE)



Atendimento: Segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas

Contatos: https://www.defensoria.ce.def.br/covdi-19/

