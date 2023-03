antares

Antares Fundamental: atendimento personalizado nas escolas

O propósito do Antares Fundamental é oferecer ensino de excelência para os alunos do 2º ao 8º ano, uma proposta única entre as escolas de Fortaleza. No próximo sábado, 3 de setembro, o colégio realizará uma palestra, às 9 horas, na unidade Santos Dumont, para apresentar o Projeto Pedagógico e a Campanha de Matrículas