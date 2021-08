As sedes Antares Fundamental Santos Dumont e Barbosa de Freitas já estão com as matrículas abertas para o ano letivo 2022. Agende a sua visita!

Novos tempos suscitam um novo olhar sobre a Educação, o ato de educar precisa estar mais conectado a todas as fases de desenvolvimento das crianças, dos adolescentes e jovens. Ao falar em conexão, ressaltamos não somente a inovação e a tecnologia, mas, principalmente, a conexão emocional e afetiva.

A Escola, além de ser o espaço para a criação e aprendizagem, é também o lugar do vínculo, da afetividade e do desenvolvimento de competências e habilidades que possibilitem às crianças crescerem em todas as áreas de sua vida.

Felizmente, já é possível encontrar, na cidade de Fortaleza, uma escola que se preocupe com o desenvolvimento sistêmico e integrado de seus alunos.



O Colégio Antares Fundamental é a única Escola, no Ceará, especialista no Ensino Fundamental, com espaços projetados para aprendizados significativos que estimulam a criatividade, interação e a ludicidade.

Acreditamos no Ensino Personalizado, com salas temáticas e turmas com número de alunos reduzidos, comparadas com as grandes escolas do Estado. Nossa grade curricular é diferenciada, pois abrange disciplinas como Artes, Musicalização, Teatro, Xadrez e Lógica, Maker, Oratória e Espanhol para todos os alunos, além de Empreendedorismo e Educação Financeira.

Nosso Projeto Bilíngue inclui carga horária ampliada, aulas com turmas divididas para favorecer o bom desempenho dos alunos nas atividades de Listening, Writing, Reading e Speaking.

No turno da tarde, a Escola oferece o Sistema Integral e Full Time com o acompanhamento de Orientação de Tarefas e Estudos, Oficinas e Cursos exclusivos, organizados conforme a faixa etária e fase de desenvolvimento das crianças e adolescentes. Oficinas Desportivas, Cursos de Instrumentos e atividades que favoreçam o repertório cognitivo e cultural, assim como, a construção da autonomia de nossos alunos.

