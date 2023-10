Educação de tempo integral, uma abordagem transformadora para o futuro

Colégio Antares é a primeira escola particular no Ceará a implementar o modelo de educação Full Time. A metodologia estende o tempo de permanência na escola e abrange atividades acadêmicas, culturais, esportivas, sociais, recreativas, dentre outras

O Modelo Full Time já funciona desde 2021, na cidade de Fortaleza. Em 2024, a segunda escola com esta proposta iniciará suas atividades no município do Eusébio, Antares Full Time Eusébio.

Nesta perspectiva, o Colégio Antares é a primeira escola particular no estado do Ceará a implementar o modelo de educação Full Time, a proposta oferece uma experiência educacional mais ampla e enriquecedora, estendendo o tempo de permanência na escola, dividindo o dia letivo, das crianças e adolescentes, em dois turnos de atividades. A metodologia abrange atividades acadêmicas, culturais, esportivas, sociais, recreativas, dentre outras.

Nos dias de hoje, a educação é um investimento para o futuro, é também um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade. Portanto é imperativo que as escolas estejam em constante evolução, adaptando-se às necessidades dos alunos e preparando-os para os desafios do século XXI. Nesse contexto, as escolas de tempo integral têm ganhado destaque como uma abordagem eficaz e valiosa para proporcionar uma educação de qualidade às novas gerações.

De acordo com a Diretora Pedagógica da sede, professora Fabiana Ferreira, “a Escola vem com um projeto arquitetônico completo, com espaços planejados para tornar o aprendizado desafiador e motivador para a vida do aluno, sempre buscando a excelência na formação. Uma jornada diária que inclui o cuidado com o corpo, conforto, segurança, integração com a natureza, jogos, pesquisas, alimentação saudável, educação em saúde, imersão tecnológica, projeto bilíngue, comunicação e valores.”

“Dentre as principais características desta metodologia, destaca-se o desenvolvimento de todas as dimensões do indivíduo, o protagonismo dos estudantes, uma aprendizagem mais ativa e significativa, a ampliação de competências e habilidades, um grupo de profissionais mais integrado e atuante, acompanhamento orientado e personalizado, um planejamento que contemple disciplinas extracurriculares e complementares com maior intencionalidade pedagógica e um projeto sociemocional aliado ao trabalho disciplinar”, acrescenta a professora.

Mais informações: 3030-0030 / 3308-5151