Educação em Tempo Integral formando os líderes do século XXI

Em 2020, o Antares foi o 1° lugar do Brasil no ITA e o 1° lugar geral do Norte, Nordeste e Centro-Oeste no IME – os vestibulares mais difíceis do país. A sólida formação educacional do Antares, capaz de promover conquistas nacionais e internacionais, equilibrando conhecimentos e valores humanos, tem feito grande diferença na vida de pais e alunos.

Olhando sempre para o futuro, o Antares inaugura, em 2022, a sua 9ª sede, com uma proposta educacional firmada nos valores e fundamentos essenciais para a formação de uma cultura de estudos: o Antares Full Time, educação em dois turnos – uma proposta de ensino inspirada nas melhores escolas de Tempo Integral do mundo.

O projeto, fruto de grande pesquisa, combinado à trajetória de inovações do Antares, oferece ao aluno conforto, segurança, saúde, contato com a natureza e acompanhamento personalizado, trabalhando habilidades para a formação dos líderes do século XXI, capazes de construir uma sociedade justa, próspera e fraterna. O Antares Full Time Washington Soares traz grandes inovações para o ensino e o aprendizado, porque acreditamos que educação de excelência transforma a vida do aluno, da família e da sociedade.

Baixe agora ebook sobre o Antares Full Time:

Clique aqui para baixar o PDF.

Mais informações: (85) 3308-5151

www.colegioantares.com.br



