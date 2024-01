A preparação para o Concurso de Admissão ao Colégio Militar de Fortaleza

Mais uma vez, os alunos do Curso Antares se destacam no Concurso de Admissão ao 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Militar de Fortaleza (CMF)

Anualmente, o Colégio Militar de Fortaleza abre vagas para admissão ao 6º ano do Ensino Fundamental. Neste ano, as 25 vagas ofertadas para essa série foram disputadas por quase mil estudantes, em um concurso que com uma concorrência de 39,24 candidatos para uma vaga.

Em virtude da grande concorrência, as provas do Exame Intelectual têm um nível de dificuldade acentuado e os alunos que almejam a aprovação devem ter uma preparação intensa com foco total nos estudos das disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa.

No Concurso 2023/24, a estudante Clarisse Damasceno, aluna do Curso Antares, obteve o 1º lugar geral. Os alunos do Antares ainda obtiveram a maior nota de Matemática e a maior nota de Língua Portuguesa. No total, 8 alunos do Curso Antares foram aprovados dentro das vagas.