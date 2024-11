Enem 2024: que horas o portão fecha e o que levar para a prova

É importante ficar atento aos horários e ao que não se deve esquecer de levar no dia do Enem. Veja horários e o que é importante levar para fazer a prova

Mais de 5 milhões de estudantes vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) este ano. O número é maior que as três últimas edições das provas.

Em 3 de novembro os participantes realizam a prova de linguagens e ciências humanas, além da redação no primeiro dia de aplicação. Já as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias serão aplicadas no domingo seguinte, 10 de novembro.

O local de prova já pode ser consultado na página do participante, mas além de estar no local correto de prova é importante ficar atento aos horários e ao que não se deve esquecer de levar no dia do exame.