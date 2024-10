Local de prova do Enem 2024: como consultar e quando será liberado

Saiba como consultar o local da prova do Enem 2024 Crédito: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

Durante os dias 3 e 10 de novembro serão aplicadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação da prova, ainda não disponibilizou o acesso ao locais em que estudantes farão suas provas. SAIBA quais documentos são aceitos para participar do Enem em novembro

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Local de prova do Enem 2024: quando deve ser liberado? Em 2024, segundo o órgão que gere as provas, ao todo foram mais de 5 milhões de inscritos, número maior que as três última edições das provas. O local de prova disponível ainda não consta no documento na página do participante.

Provavelmente estes locais serão disponibilizados ao decorrer desta semana. Quando estiver disponível no documento, saiba como ter acesso ao local de prova do Enem 2024. Local de prova do Enem 2024: como consultar? Para ver o local de prova Enem 2024, o(a) participante deve acessar a página do participante no site do Inep, fazer seu login por meio da plataforma gov.br e clicar em Local de Prova / Cartão de confirmação. Neste cartão exclusivo do participante, estão disponíveis todas as principais informações sobre a prova. Além do local de prova, também contém no cartão o número de inscrição, data, hora e local de prova com endereço e número da sala.

Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda que o participante leve o cartão nos dias do exame. Local de prova do Enem 2024: como acessar a página do participante? O acesso ao cartão de confirmação fica por meio do site Inep (enem.inep.gov.br/participante), fazendo login com seu CPF e senha. Pode haver mudança de local? Em relação a mudança de locais durante os dias, esta hipótese é devidamente nula, visto que apenas um único local, presente na página do participante será a mesma durante os dois dias de aplicação do exame - 3 e 10 de novembro.