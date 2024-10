Redação do Enem: quais foram os temas anteriores? Veja lista

Com tantas hipóteses sobre os possíveis temas deste ano , relembre a seguir quais foram os temas anteriores.

O modelo é dissertativo-argumentativo e exige uma proposta de intervenção social para solucionar o problema apresentado no tema. A redação vale mil pontos, que podem chegar a representar 20% da nota final do Enem.

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) é uma das provas mais emblemáticas das cinco aplicadas no exame. Ao longo da preparação para o vestibular, centenas de possíveis temas são estudados. O tema de cada ano só é conhecido no primeiro dia do exame, após o início da aplicação.

Cada uma das cinco competências podem valer, no máximo, 200 pontos. Conforme a qualidade do texto, o corretor da redação poderá decidir em que nível o participante se encontra em cada uma das competências e pontuar.

Para se sair bem na redação do Enem , o candidato precisa seguir as cinco competências cobradas na prova que vão desde questões gramaticais até bagagem de conteúdo sociocultural.

Quando é o dia da prova de redação do Enem?

Todos os anos, as provas do Enem são aplicadas em duas datas, e este ano não será diferente: as provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, em todo o Brasil.

A redação é no primeiro dia de aplicação, 3 de novembro, com a prova de Linguagens e a de Ciências Humanas. Os portões abrem ao meio-dia e os participantes têm até cinco horas e meia para finalizar a prova, que ocorre das 13h30min até as 19h (horário de Brasília).