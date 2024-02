As castanhas são sementes comestíveis que se destacam não apenas pelo sabor característico, mas também pelos diversos benefícios que oferecem à saúde. Incluindo variedades como castanha-do-pará, castanha-de-caju, amêndoas, nozes e avelãs, essas pequenas maravilhas são ricas em nutrientes essenciais. Além disso, podem ser consumidas de diversas formas: cruas, torradas, em saladas, em pratos principais ou em sobremesas.

Por isso, a seguir, confira 7 benefícios das castanhas para a saúde!

1. Ricas em fibras

Ricas em fibra, as castanhas auxiliam o processo do sistema digestivo e previnem a constipação. “As fibras presentes nos alimentos ajudam a manter o corpo em equilíbrio. Absorvem excessos e ajudam a eliminar as toxinas. Previnem a constipação e doenças relacionadas ao intestino, ajudam na perda de peso e na prevenção de doenças cardiovasculares”, explica a nutricionista Fernanda Sobral.