Desvendando o Enem: estratégias para dominar a prova de Matemática

Fórmulas matemáticas em quadro branco. Crédito: Freepick

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um dos maiores desafios enfrentados por estudantes brasileiros que desejam ingressar no ensino superior. Com avaliações abrangentes em diversas áreas do conhecimento, o Enem exige preparação e estratégia para obter bons resultados. Nesta matéria, apresentaremos dicas valiosas para o sucesso na prova de Matemática e suas Tecnologias, a ser aplicada no segundo domingo de provas, no dia 12 próximo. Fique ligado! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A Teoria de Resposta ao Item (TRI)

O Enem, conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), avalia o conhecimento dos participantes em várias disciplinas com questões classificadas em níveis de dificuldade, variando entre fácil, média e difícil. Em Matemática, não é diferente.

Para corrigir as provas, o sistema do Enem utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI). Esse algoritmo ajusta a pontuação com base no nível de dificuldade das questões respondidas. Ele é o mecanismo responsável, por exemplo, por evitar que candidatos saiam-se melhores que outros por terem chutado questões. Portanto, a nota final não depende apenas do número de acertos, mas também da complexidade das questões.

Estratégia

Com base na TRI, uma estratégia valiosa é priorizar as questões consideradas fáceis. Na área de Matemática e suas Tecnologias, isso envolve tópicos que abordam operações matemáticas fundamentais, como adição, subtração, multiplicação e divisão. A pontuação de quem erra muitas questões fáceis e acerta as difíceis é menor do que a do cenário inverso.

Questões consideradas fáceis são aquelas que exigem conhecimentos menos específicos ou avançados, a exemplo das que envolvem as operações matemáticas fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Essas operações, junto aos sistemas de numeração, que dizem sobre a maneira como os números são representados e organizados, representam a maior proporção da prova de Matemática no Enem.



Principais temas

As provas de Matemática no Enem abordam uma variedade de tópicos, com base nas edições de 2009 a 2022 do exame.

Temas mais recorrentes em Matemática e suas Tecnologias



Operações Fundamentais e Sistemas de Numeração - 18,70%

Razão e Proporção e Escala - 12,91%

Estatística - 11,49%

Funções, Equações, Inequações e Gráficos - 10,89%

Geometria Espacial - 10,69%

Porcentagem Matemática e Financeira - 9,88%

Geometria Plana - 9,80%

Probabilidade - 5,43%

Sequências e Progressões - 2,94%

Análise Combinatória - 2,76%

Geometria Analítica - 2,76%

Trigonometria - 1,42%

Matrizes - 0,36%





Análise dos Tópicos

É importante notar que algumas áreas, como geometria analítica e trigonometria, aparecem com menos frequência nas provas. No entanto, isso não significa que você possa negligenciá-las. Dedique tempo extra aos tópicos que você ainda não domina. Mas quando se deparar com questões mais difíceis, lembre-se de respirar fundo e lê-las com atenção. O Enem pode ser um desafio, mas com preparação e estratégia, você pode enfrentá-lo com confiança. Confie no seu preparo, não se deixe intimidar e boa sorte na sua jornada acadêmica!