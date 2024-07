CraftSapiens: servidor no Minecraft tem aulas gratuitas para Enem

Helton criou salas de aula no Minecraft para ajudar os alunos a se preparem para o vestibular Crédito: Helton Alvares/Arquivo pessoal

Pensando em preparar os estudantes para o Enem, o professor de Física Helton Alvares dá aulas preparatórias no jogo Minecraft, utilizando conceitos de gamificação. Os estudantes se conectam por meio de um servidor e assistem às aulas de acordo com um cronograma. O paranaense de 30 anos é bacharel em Física e criou o mundo virtual durante as aulas na fase crítica da pandemia de covid-19 em 2020, para incentivar seus alunos a participarem. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Na aula online, eu via que os alunos entravam na chamada e não tinha mais respostas (deles). A partir do momento que coloquei o Minecraft, eu via todo mundo entrando… eu sabia que eles estavam ali”, comenta Helton, relembrando como a estratégia aprovada pela diretoria da escola atraiu os estudantes.

No mesmo ano, ele pensou em como expandir o projeto para além da escola onde ensinava e criou a "Universidade CraftSapiens", disponível online a estudantes de todo o mundo. CraftSapiens: o que é? O nome do projeto de reforço escolar é a junção das palavras “craft” — termo usado no jogo, que significa construir —, e “sapiens”, do latim, sabedoria. O espaço virtual iniciou com Helton dando aulas das disciplinas de exatas (Física, Química, Biologia e Matemática) e hoje conta com o apoio de professores voluntários de todas as matérias escolares.