Calendário Enem 2024: datas, horários das provas, resultado e mais

Veja a seguir datas, horários e mais sobre o calendário do Enem deste ano Crédito: Nguyen Dang Hoang Nhu/Unplash

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou durante o mês de maio, o edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com as datas oficiais e instruções para o exame. As inscrições para o Enem 2024 ocorreram até o mês de junho e as provas acontecerão nos primeiros domingos de novembro. Veja a seguir datas, horários e mais sobre o calendário do exame deste ano. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Calendário Enem 2024: quais os dias de prova? O Enem será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro. Os candidatos terão que resolver 180 questões e a prova de redação. Confira como serão divididos os dois dias de prova.

Provas do 1º dia de Enem: Domingo, 3 de novembro Redação



Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (45 questões)



Ciências Humanas e suas Tecnologias (45 questões) Provas do 2º dia de Enem: Domingo, 10 de novembro Matemática e suas Tecnologias (45 questões)



Ciências da Natureza e suas Tecnologias (45 questões) Reaplicação do Enem 2024 Em caso de doença ou problemas logísticos, é possível solicitar a reaplicação da prova entre os dias 11 a 15 de novembro na Página do Participante. As solicitações serão julgadas individualmente pelo Inep e a reaplicação ocorrerá nos dias 10 e 11 de dezembro. CraftSapiens: servidor no Minecraft tem aulas gratuitas para Enem; ENTENDA Calendário Enem 2024: veja horário de aplicação Ao todo, o primeiro dia de prova do Enem tem cinco horas e meia de duração e o segundo tem cinco horas:

12h - Portões abrem



13h - Portões fecham



13h30 - Prova começa



15h30 - Pode ir embora sem o caderno de questões



19h - Fim da aplicação da prova no 1º dia

18h30 - Fim da aplicação da prova no 2º dia Os candidatos que quiserem sair da sala levando o caderno de questões só podem deixar o local de aplicação nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova.

LEIA TAMBÉM | Especialista dá dicas para aliviar ansiedade antes do Enem Calendário Enem 2024: quando saem os locais de prova? Por meio do cartão de confirmação dos participantes é possível consultar o endereço do local de prova. Ainda não é possível consultar o documento, mas ele deve ser disponibilizado em breve, em cerca de duas semanas antes do primeiro dia de exames.