7 receitas de sucos leves e deliciosos

No liquidificador, bata a couve-manteiga, a alface-crespa e a água até ficar homogêneo. Acrescente o pepino, as folhas de rúcula, o suco de limão, os floretes de brócolis, a cebolinha e o gelo. Bata o suco novamente, coe e sirva a seguir.

Suco de espinafre, maçã, cenoura e aipo

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 maçã-verde picada

3 minicenouras

1/2 xícara de chá de talos de aipo cortados em rodelas

2 colheres de sopa de folhas de aipo picadas

1 colher de sopa de sementes de chia

700 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata as folhas de espinafre, a maçã-verde, a cenoura e a água até ficar homogêneo. Acrescente as sementes de chia, o gelo, as folhas e os talos do aipo e bata novamente. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco de pera, manga e limão

Ingredientes

4 peras descascadas e picadas

1 manga descascada e picada

Suco de 2 limões

1/2 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada

700 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata a pera, a manga e a água até ficar homogêneo. Acrescente o suco de limão, a pimenta dedo-de-moça, o gelo e bata novamente. Coe o suco e sirva a seguir.