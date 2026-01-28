Resultado da +Milionária 324 de hoje (28/01/26); prêmio de R$ R$ 19 milhões

+Milionária: resultado do concurso 324 é divulgado nesta quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 (28/01/26). O prêmio é de R$ R$ 19 milhões / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O resultado do 324 concurso +Milionária é divulgado nesta quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 (28/01/26). O prêmio é de R$ 19 milhões. Os números da loteria são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo.

Resultado +Milionária de hoje (24/01/26): Concurso 323

45 - 17 - 12 - 09 - 30 - 29

Trevos sorteados: 2 - 6 A Caixa realiza o sorteio ao vivo. Acompanhe pelo YouTube:

Resultado +Milionária de sábado (24/01/26): Concurso 323 15 - 37 - 12 - 08 - 11 - 38

Trevos sorteados: 5 - 1 Resultado +Milionária de quarta (21/01/26): Concurso 322 46 - 14 - 04 - 01 - 18 - 40

Trevos sorteados: 3 - 6