Lançada + Milionária, a loteria da Caixa com prêmios de dois dígitos

Apostadores de todo Brasil já podem arriscar a sorte na + Milionária, a nova modalidade da loteria da Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica, pelo portal Loterias Caixa ou ainda no aplicativo (app). O primeiro sorteio será realizado no dia 28 deste mês.

A novidade está no valor a ser oferecido: a partir de R$ 10 milhões, sem acumulação, com dez faixas diferentes de premiação.

Como funcionam as apostas?

Os sorteios da +Milionária vão ocorrer aos sábados. Na aposta simples devem ser marcados seis números de 1 a 50 e dois “trevos” de 1 a 6. Ganha o prêmio principal quem acertar as três combinações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Produtos

Além da recém-lançada +Milionária, o apostador ainda pode tentar a sorte nas seguintes modalidades: Dia de Sorte; Dupla Sena; Loteca; Loteria Federal; Lotofácil; Lotomania; Mega-Sena; Quina; Super Sete e Timemania.

Quase metade do valor arrecadado pelas Loterias da CAIXA é destinado a repasses sociais conforme determinado pela legislação.

Tags