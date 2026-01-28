Dupla Sena 2918 de hoje (28/01); Confira resultado e prêmio

Dupla Sena, Concurso 2918 hoje, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 (28/01/26); prêmio de R$ 300 mil / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Resultado Dupla Sena, Concurso 2918 resultado de hoje, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 (28/01/26); prêmio de R$ 300 mil. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 21 horas (horário de Brasília). Confira a seguir os números sorteados.

Resultado Dupla Sena hoje (28/01/26): Concurso 2918 Primeiro sorteio: 11 - 08 - 40 - 38 - 02 - 21



Segundo sorteio: 18 - 32 - 02 - 34 - 30 - 01 A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado Dupla Sena segunda (26/01/26): Concurso 2917 Primeiro sorteio: 42 - 09 - 34 - 04 - 36 - 20

Segundo sorteio: 19 - 03 - 47 - 15 - 46 - 14 Resultado Dupla Sena sexta (23/01/26): Concurso 2916 Primeiro sorteio: 08 - 27 - 32 - 16 - 11 - 39

Segundo sorteio: 19 - 40 - 02 - 33 - 21 - 35