Dupla Sena 2918 de hoje (28/01); Confira resultado e prêmio

Resultado da Dupla Sena 2918 de hoje (28/01); prêmio é de R$ 300 milDupla Sena, Concurso 2918 hoje, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 (28/01/26); prêmio de R$ 300 mil
Resultado Dupla Sena, Concurso 2918 resultado de hoje, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 (28/01/26); prêmio de R$ 300 mil.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 21 horas (horário de Brasília). Confira a seguir os números sorteados.
Resultado Dupla Sena hoje (28/01/26): Concurso 2918
- Primeiro sorteio: 11 - 08 - 40 - 38 - 02 - 21
- Segundo sorteio: 18 - 32 - 02 - 34 - 30 - 01
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado Dupla Sena segunda (26/01/26): Concurso 2917
Primeiro sorteio: 42 - 09 - 34 - 04 - 36 - 20
Segundo sorteio: 19 - 03 - 47 - 15 - 46 - 14
Resultado Dupla Sena sexta (23/01/26): Concurso 2916
Primeiro sorteio: 08 - 27 - 32 - 16 - 11 - 39
Segundo sorteio: 19 - 40 - 02 - 33 - 21 - 35
Resultado Dupla Sena quarta (21/01/26): Concurso 2915
Primeiro sorteio: 36 - 18 - 49 - 14 - 03 - 08
Segundo sorteio: 33 - 10 - 45 - 16 - 42 - 46
Resultado Dupla Sena segunda (19/01/26): Concurso 2914
Primeiro sorteio: 20 - 37 - 04 - 47 - 48 - 17
Segundo sorteio: 26 - 07 - 33 - 41 - 30 - 02
Resultados de outras loterias do dia
- Resultado da Lotofácil 3599 de hoje (28/01/26); prêmio é de R$ 5 milhões
- Resultado da Federal 6037 de hoje (28/01/26); veja prêmio
- Resultado da Lotomania 2881 de hoje (28/01); prêmio de R$ 7,2 milhões
- Resultado da Quina 6939 de hoje (28/01/26); prêmio é de R$ 12,5 milhões
- Resultado da Super Sete 803 de hoje (26/01/26); prêmio de R$ 1,4 milhão
- Resultado da +Milionária 324 de hoje (28/01/26); veja prêmio
Como apostar na Dupla Sena
Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.
De acordo com a Caixa, para jogar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Ainda segundo a CEF, você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
Apostas online da Dupla Sena
As apostas também podem ser realizadas por meio do Portal Loterias Online.
Resultados anteriores da Dupla Sena
>> Resultado Dupla Sena, Concurso 2917 , segunda, 26 de janeiro (26/01/26)
>> Resultado Dupla Sena, Concurso 2916, sexta, 23 de janeiro (23/01/26)
>> Resultado Dupla Sena, Concurso 2915, quarta, 21 de janeiro (21/01/26)