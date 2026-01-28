Quina 6939 de hoje (28/01/26); Confira resultado e prêmio

Quina, Concurso 6939 resultado desta quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 (28/01/26). O prêmio será de R$ 12,5 milhões / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Resultado da Quina, Concurso 6939, desta quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 (28/01/26). O prêmio será de R$ 12,4 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (28/01/26): Concurso 6939 26 - 55 - 27 - 10 - 73

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube: Resultado da Quina de terça (27/01/26): Concurso 6938 21 - 03 - 32 - 04 - 52