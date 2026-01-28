Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lotomania 2881 de hoje (28/01); Confira resultado e prêmio

Resultado da loteria Lotomania, concurso 2881, hoje, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 (28/01/26). O prêmio é de R$ 7,2 milhões
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir de 21 horas (horário de Brasília). Confira a seguir os números sorteados.

Resultado Lotomania hoje (28/01/26): Concurso 2881

85 - 48 - 25 - 27 - 74 - 33 - 47 - 79 - 64 - 88 - 50 - 99 - 10 - 05 - 84 - 60 - 24 - 83 - 16 - 07 

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube

Resultado Lotomania segunda (26/01/26): Concurso 2880

26 - 51 - 59 - 94 - 47 - 69 - 10 - 58 - 23 - 40 - 27 - 87 - 89 - 46 - 67 - 39 - 38 - 42 - 96 - 24

Resultado Lotomania sexta (23/01/26): Concurso 2879

19 - 78 - 15 - 86 - 11 - 64 - 21 - 57 - 68 - 28 - 98 - 53 - 84 - 92 - 61 - 14 - 32 - 79 - 58 - 05

Resultado Lotomania quarta (21/01/26): Concurso 2878

14 - 65 - 42 - 79 - 93 - 52 - 49 - 77 - 05 - 01 - 17 - 30 - 41 - 68 - 81 - 95 - 33 - 90 - 84 - 55

Resultado Lotomania segunda (19/01/26): Concurso 2877

43 - 04 - 18 - 91 - 09 - 42 - 62 - 05 - 85 - 52 - 17 - 24 - 36 - 02 - 86 - 21 - 69 - 99 - 60 - 72

Como apostar na Lotomania?

Na Lotomania, basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número para apostar e ganhar.

Além da opção de marcar no volante, você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho. O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.

Resultados anteriores da Lotomania

>> Lotomania 2880: resultado de hoje (26/01): prêmio de R$ 6,2 milhões

>> Lotomania 2879: resultado de hoje (23/01): prêmio de R$ 5,3 milhões

>> Lotomania 2878: resultado de hoje (21/01): prêmio de R$ 4,4 milhões

