Resultado da +Milionária 323 de hoje (24/01/26); prêmio de R$ 18,5 milhões

+Milionária: resultado do concurso 323 é divulgado neste sábado, 24 de janeiro de 2026 (24/01/26). O prêmio é de R$ 18,5 milhões / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O resultado do 323 concurso +Milionária é divulgado neste sábado, 24 de janeiro de 2026 (24/01/26). O prêmio é de R$ 18,5 milhões. Os números da loteria são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo.

Resultado +Milionária de hoje (24/01/26): Concurso 323

15 - 37 - 12 - 08 - 11 - 38

Trevos sorteados: 5 - 1 A Caixa realiza o sorteio ao vivo. Acompanhe pelo YouTube:

Resultado +Milionária de quarta (21/01/26): Concurso 322 46 - 14 - 04 - 01 - 18 - 40

Trevos sorteados: 3 - 6 Resultado +Milionária de sábado (17/01/26): Concurso 321 31 - 09 - 01 - 45 - 22 - 32

Trevos sorteados: 3 - 4