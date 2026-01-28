Loteria Federal 6037 hoje (28/01/26); Confira resultado e prêmio

Resultado da Loteria Federal 6037 é divulgado hoje, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 (28/01/26); prêmios até R$ 1,35 milhão

O resultado do concurso da Loteria Federal 6037 é divulgado hoje, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 (28/01/26), com prêmios que vão de R$ 20.363 a R$ 500.000.

O sorteio é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal (CEF) no YouTube e você pode assistir à transmissão nesse mesmo link, permitindo acompanhar cada etapa do concurso em tempo real:

3º PRÊMIO: 3 - 4 - 6 - 0 - 8 - R$ 30.000

4º PRÊMIO: 3 - 9 - 2 - 0 - 9 - R$ 25.000

5º PRÊMIO: 2 - 2 - 9 - 6 - 4 - R$ 20.363

Resultado da Loteria Federal de sábado (17/01/26): Concurso 6034

1º PRÊMIO: 9 - 4 - 5 - 9 - 0 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 3 - 3 -9 - 1 - 4 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO: 3 - 8 - 5 - 6 - 8 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO: 4 - 4 - 9 - 9 - 2 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO: 9 - 2 - 2 - 8 - 4 - R$ 20.503,00

Resultado da Loteria Federal de quarta (14/01/26): Concurso 6033



1º PRÊMIO: 0 - 7 - 0 - 2 - 7 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 7 - 9 - 6 - 3 - 4 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO: 2 - 6 - 2 - 4 - 7 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO: 8 - 3 - 7 - 2 - 0 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO: 4 - 4 - 0 - 8 - 4 - R$ 20.503,00

Resultados da outras loterias de hoje:

Como apostar na Loteria Federal? Veja passo a passo

Na Loteria Federal, há diversas chances de ganhar o prêmio principal, ou até mesmo ganhar ganhando um dos cinco prêmios principais; O milésimo, o centésimo e o décimo de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais; Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a uma das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excluídos os premiados pela aproximação anterior e posterior ou pela unidade do primeiro prêmio. Os sorteios são realizados às quartas-feiras e sábados, com prêmios principais de R$ 350 mil e R$ 700 mil, respectivamente.

Recebendo prêmios da Loteria Federal

Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa.

Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa. As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.