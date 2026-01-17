Resultado da +Milionária 321 de hoje (17/01/26); prêmio de R$ 17,5 milhões+Milionária: resultado do concurso 321 é divulgado neste sábado, 17 de janeiro de 2026 (17/01/26). O prêmio é de R$ 17,5 milhões
O resultado do 321 concurso +Milionária é divulgado neste sábado, 17 de janeiro de 2026 (17/01/26). O prêmio é de R$ 17,5 milhões.
Os números da loteria são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo.
Resultado +Milionária de hoje (17/01/26): Concurso 321
- 31 - 09 - 01 - 45 - 22 - 32
- Trevos sorteados: 3 - 4
A Caixa realiza o sorteio ao vivo. Acompanhe pelo YouTube:
Resultado +Milionária de quarta (14/01/26): Concurso 320
- 35 - 41 - 20 - 38 - 36 - 44
- Trevos sorteados: 4 - 6
Resultado +Milionária de sábado (10/01/26): Concurso 319
- 26 - 30 - 37 - 29 - 18 - 11
- Trevos sorteados: 3 - 1
Resultado +Milionária de quarta (07/01/26): Concurso 318
- 03 - 23 - 49 - 22 - 38 - 06
- Trevos sorteados: 4 - 5
Resultado +Milionária de sábado (03/01/26): Concurso 317
- 50 - 40 - 23 - 28 - 08 - 49
- Trevos sorteados: 01 - 02
Resultado +Milionária de quinta (1º/1/26): Concurso 316
18 - 10 - 11 - 36 - 12 - 48
Trevos sorteados: 4 - 3
+Milionária: como jogar na loteria?
Você deve escolher entre números e trevos para competir pelo prêmio em dinheiro. Cada aposta custará R$ 6; A aposta múltipla custará o valor da aposta simples multiplicado pelas unidades compradas.
As apostas podem ser feitas em todas as casas lotéricas do Brasil, bem como no aplicativo e portal Loterias Caixa.
O formato das apostas funciona assim: nas apostas simples, você deve escolher pelo menos seis números entre 01 e 50 e depois pelo menos dois trevos dos seis disponíveis. Se a aposta for múltipla, é possível escolher entre 6 a 12 números, e de 2 a 6 trevos.
Como é feito o sorteio +Milionária?
O prêmio será decidido com um pote contendo 50 bolas numeradas, das quais serão sorteadas seis, e depois duas bolas do pote com seis, contendo trevos. O maior prêmio será concedido a quem acertar todos os seis números e dois trevos.
Mais sobre +Milionária
Outras ferramentas da nova modalidade são conhecidas como “surpresinha” e “teimosinha”, por meio das quais o sistema pode escolher os números e manter seu jogo por até cinco semanas, respectivamente. A +Milionária é o 11º produto de loteria das Loterias Caixa.
