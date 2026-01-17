Resultado da +Milionária 321 de hoje (17/01/26); prêmio de R$ 17,5 milhões

+Milionária: resultado do concurso 320 é divulgado nesta quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 (14/01/26). O prêmio é de R$ 17 milhões / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O resultado do 321 concurso +Milionária é divulgado neste sábado, 17 de janeiro de 2026 (17/01/26). O prêmio é de R$ 17,5 milhões. Os números da loteria são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo.

Resultado +Milionária de hoje (17/01/26): Concurso 321

31 - 09 - 01 - 45 - 22 - 32

Trevos sorteados: 3 - 4 A Caixa realiza o sorteio ao vivo. Acompanhe pelo YouTube: