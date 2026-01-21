Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

+Milionária 322 de hoje (21/01/26); Confira resultado e prêmio

Resultado da +Milionária 322 de hoje (21/01/26); prêmio de R$ 18 milhões

+Milionária: resultado do concurso 322 é divulgado nesta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 (21/01/26). O prêmio é de R$ 18 milhões
Atualizado às Autor Isabella Pascoal, Julia Honorato
Autor
Isabella Pascoal, Julia Honorato Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O resultado do 321 concurso +Milionária é divulgado nesta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 (17/01/26). O prêmio é de R$ 18 milhões. 

Os números da loteria são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo. 

Resultado +Milionária de hoje (21/01/26): Concurso 322

  • 46 - 14 - 04 - 01 - 18 - 40
  • Trevos sorteados:  3 - 6

A Caixa realiza o sorteio ao vivo. Acompanhe pelo YouTube:

Resultado +Milionária de sábado (17/01/26): Concurso 321

31 - 09 - 01 - 45 - 22 - 32
Trevos sorteados: 3 - 4

Resultado +Milionária de quarta (14/01/26): Concurso 320

  • 35 - 41 - 20 - 38 - 36 - 44
  • Trevos sorteados: 4 - 6

Resultado +Milionária de sábado (10/01/26): Concurso 319

  • 26 - 30 - 37 - 29 - 18 - 11
  • Trevos sorteados: 3 - 1

Resultado +Milionária de quarta (07/01/26): Concurso 318

  • 03 - 23 - 49 - 22 - 38 - 06
  • Trevos sorteados: 4 - 5

Resultado +Milionária de sábado (03/01/26): Concurso 317

  • 50 - 40 - 23 - 28 - 08 - 49
  • Trevos sorteados: 01 - 02

Resultados das loterias de hoje

+Milionária: como jogar na loteria?

Você deve escolher entre números e trevos para competir pelo prêmio em dinheiro. Cada aposta custará R$ 6; A aposta múltipla custará o valor da aposta simples multiplicado pelas unidades compradas.

As apostas podem ser feitas em todas as casas lotéricas do Brasil, bem como no aplicativo e portal Loterias Caixa.

O formato das apostas funciona assim: nas apostas simples, você deve escolher pelo menos seis números entre 01 e 50 e depois pelo menos dois trevos dos seis disponíveis. Se a aposta for múltipla, é possível escolher entre 6 a 12 números, e de 2 a 6 trevos.

Como é feito o sorteio +Milionária?

O prêmio será decidido com um pote contendo 50 bolas numeradas, das quais serão sorteadas seis, e depois duas bolas do pote com seis, contendo trevos. O maior prêmio será concedido a quem acertar todos os seis números e dois trevos.

Mais sobre +Milionária

Outras ferramentas da nova modalidade são conhecidas como “surpresinha” e “teimosinha”, por meio das quais o sistema pode escolher os números e manter seu jogo por até cinco semanas, respectivamente. A +Milionária é o 11º produto de loteria das Loterias Caixa.

Resultados anteriores +Milionária

>> Resultado +Milionária, Concurso 321, sábado, 17 de janeiro (17/01/2026)

>> Resultado +Milionária, Concurso 320, quarta, 14 de janeiro (14/01/2026)

>> Resultado +Milionária, Concurso 319, sábado, 10 de janeiro (10/01/2026)

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

Mais notícias de economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar