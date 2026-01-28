Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lotofácil 3599 de hoje (28/01/26); Confira resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil 3599 de hoje (28/01/26); prêmio é de R$ 5 milhões

Resultado da Lotofácil Concurso 3599 é divulgado hoje, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 (28/01/26). O prêmio é de R$ 5 milhões
O resultado da Lotofácil Concurso 3599 é divulgado hoje, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 (28/01/26). O prêmio é de R$ 5 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.

Resultado da Lotofácil hoje (28/01/26): Concurso 3599

20 - 16 - 04 - 24 - 09 - 12 - 08 - 11 - 23 - 21 - 06 - 07 - 01 - 13 - 19 

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado da Lotofácil terça (27/01/26): Concurso 3598

11 - 01 - 18 - 24 - 03 - 16 - 08 - 06 - 04 - 21 - 23 - 07 - 05 - 22 - 09

Resultado da Lotofácil segunda (26/01/26): Concurso 3597

25 - 19 - 11 - 16 - 20 - 10 - 14 - 15 - 07 - 21 - 01 - 13 - 04 - 23 - 05

Resultado da Lotofácil sábado (24/01/26): Concurso 3596

18 - 06 - 04 - 20 - 03 - 14 - 22 - 08 - 21 - 07 - 15 - 02 - 01 - 05 - 16

 

Resultados das outras loterias de hoje

Como apostar na Lotofácil

Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Resultados anteriores da Lotofácil

