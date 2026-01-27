Três novas empresas cearenses recebem selo ESG-Fiec

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, entrega o Selo ESG-FIEC para a Terminais Portuários Ceará (TECER), Linhas & Cores e Companhia Docas do Ceará, e recertifica a BSPAR / Crédito: José Sobrinho/Fiec/Divulgação

A 13ª edição do Selo ESG-Fiec, promovida pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), certificou a Companhia Docas do Ceará (CDC), a Terminais Portuários Ceará (Tecer) e a Linhas & Cores. Já a BSPar Incorporações, certificada em 2024, passa por recertificação. A cerimônia ocorreu nesta terça-feira, 27. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A certificação reconhece práticas sustentáveis adotadas por empresas cearenses. A premiação chancela instituições que atendem a critérios ambientais, sociais e de governança (ESG). Ao todo, 36 empresas, de diferentes setores e portes, já foram certificadas ao longo das edições.

Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante Crédito: Laura Guerreiro/Fiec/Divulgação

Compromisso contínuo com o ESG Segundo o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, a certificação não se encerra com a entrega do selo. "Não tenha dúvida: quando a indústria, quando a empresa ganha um selo, no dia seguinte ela tem que estar cumprindo todas aquelas obrigações às quais ela apresentou", declara o presidente. Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo A 13ª edição do selo também reconhece empresas de perfis distintos. A Linhas & Cores foi a única empresa de médio porte certificada nesta edição.

Enquanto a Companhia Docas do Ceará se destaca como a única empresa pública federal entre as premiadas. Para a diretora financeira da indústria de confecções Linhas & Cores, Elisa Pinto, o selo representa mais do que reconhecimento. "Todas as empresas, independente do segmento e do porte, precisam se adaptar às novas demandas. O selo ESG foi uma grande conquista, mas também um grande retorno, porque nos proporcionou revisitar processos, estrutura e valores", diz.