Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza tem um dos menores preços de óleo diesel do Ceará

Fortaleza tem um dos menores preços de óleo diesel do Ceará, aponta pesquisa ANP

Com diesel a R$ 5,97, a Capital fica atrás apenas de Crateús e lidera no preço mais baixo do combustível entre os municípios cearenses
Atualizado às Autor Isabella Pascoal
Autor
Isabella Pascoal Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Fortaleza se destaca no cenário cearense pelo baixo preço do óleo diesel no Ceará, de acordo com o mais recente levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), referente à semana encerrada no sábado, 17 de janeiro.

O combustível é vendido, em média, a R$ 5,97 na Capital, o segundo menor valor entre os sete municípios do Estado analisados, ficando atrás apenas de Crateús, onde o preço médio é de R$ 5,92.

O desempenho favorável se estende ao óleo diesel S10. Com preço médio de R$ 5,80, Fortaleza registra o menor valor entre dez municípios cearenses pesquisados.

Entre as capitais do Brasil, Fortaleza também se destaca com o menor preço médio do diesel S10 (R$ 5,80).

Em seguida está Maceió (AL) com R$ 5,82, São Luís (MA) com valor de R$ 5,84, Recife (PE) com (R$ 5,87) e por fim João Pessoa (PA) com R$ 5,94.  

Leia mais

Preços de combustível no Ceará 

No recorte estadual, no entanto, o Ceará apresenta comportamento distinto. O preço médio do óleo diesel no Estado é de R$ 6,18, o quinto maior do Brasil, ficando atrás apenas de Acre (R$ 7,45), Alagoas (R$ 6,36), Amazonas (R$ 6,50) e Bahia (R$ 6,06).

Já o diesel S10 no Ceará tem média de R$ 6,01, acima do valor praticado na Capital.

Além do diesel, outros combustíveis em Fortaleza apresentam preços relativamente mais baixos quando comparados a outros municípios e capitais.

Preços baixos em Fortaleza

O etanol hidratado custa, em média, R$ 4,73 na Capital, o segundo menor preço entre os dez municípios do Ceará, atrás apenas de Quixadá, com R$ 4,67.

Entre as capitais, os valores variam de R$ 4,35 a R$ 5,19, enquanto a média estadual é de R$ 4,79.

A gasolina comum é vendida, em média, a R$ 6,12 em Fortaleza, o sexto menor valor entre as capitais brasileiras e o terceiro menor entre os municípios cearenses.

Leia mais

Já a gasolina aditivada tem preço médio de R$ 6,29, ocupando a sétima posição entre as capitais e a quarta entre os municípios do Ceará.

O GLP também aparece com preço competitivo na Capital, com média de R$ 112,89 — o terceiro menor valor entre os municípios do estado, abaixo da média cearense, de R$ 114,76.

Fortaleza e Ceará têm valores altos no GNV

Apesar do bom desempenho nos preços do diesel e de outros combustíveis, o cenário muda quando se observa o Gás Natural Veicular (GNV).

Em Fortaleza, o preço médio do combustível é de R$ 5,15, o segundo mais alto entre as capitais brasileiras, ficando atrás apenas de Belo Horizonte, que registra média de R$ 5,19.

Leia mais

No ranking entre os estados, o Ceará também aparece em posição desfavorável no GNV, com preço médio de R$ 5,15, o segundo maior do País, atrás apenas de Minas Gerais.

O dado contrasta com o desempenho da Capital em combustíveis como o diesel, evidenciando disparidades no mercado de combustíveis no Estado.

Acordo Mercosul-União Europeia: o que o Brasil ganha?

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Petrobras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar