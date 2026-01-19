Fortaleza tem um dos menores preços de óleo diesel do Ceará

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 12-04-2025: Fortaleza tem baixo preço do óleo diesel entre os municípios do Ceará (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Fortaleza se destaca no cenário cearense pelo baixo preço do óleo diesel no Ceará, de acordo com o mais recente levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), referente à semana encerrada no sábado, 17 de janeiro. O combustível é vendido, em média, a R$ 5,97 na Capital, o segundo menor valor entre os sete municípios do Estado analisados, ficando atrás apenas de Crateús, onde o preço médio é de R$ 5,92.

O desempenho favorável se estende ao óleo diesel S10. Com preço médio de R$ 5,80, Fortaleza registra o menor valor entre dez municípios cearenses pesquisados.

Preços de combustível no Ceará No recorte estadual, no entanto, o Ceará apresenta comportamento distinto. O preço médio do óleo diesel no Estado é de R$ 6,18, o quinto maior do Brasil, ficando atrás apenas de Acre (R$ 7,45), Alagoas (R$ 6,36), Amazonas (R$ 6,50) e Bahia (R$ 6,06). Já o diesel S10 no Ceará tem média de R$ 6,01, acima do valor praticado na Capital. Além do diesel, outros combustíveis em Fortaleza apresentam preços relativamente mais baixos quando comparados a outros municípios e capitais.