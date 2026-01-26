Inter aprova descontinuação de BDRs Patrocinados e novo programa de BDRs Não Patrocinados

O conselho de administração da Inter & Co aprovou o início do processo para descontinuar seu programa de BDRs Patrocinados Nível II e, simultaneamente, criar um programa de BDRs Não Patrocinados Nível I. Segundo a companhia, a iniciativa busca "maximizar a eficiência e minimizar redundâncias" decorrentes da manutenção de registro de companhia aberta em mais de uma jurisdição, sem alterar "o compromisso de longo prazo do Grupo Inter com o Brasil e com o mercado de capitais brasileiro". A mudança será conduzida pelo Banco Bradesco, na qualidade de instituição depositária.

O plano, que ainda precisa do aval da B3 e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), prevê três alternativas aos detentores dos atuais BDRs Patrocinados Nível II, a serem escolhidas em até 30 dias após o lançamento oficial da oferta.