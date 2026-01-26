Quais os próximos passos da investigação sobre o caso Master-BRB? Entenda

A investigação que apura suspeitas de irregularidades na tentativa de compra do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília (BRB) entra agora em uma fase decisiva. Após prisões, liquidações determinadas pelo Banco Central e disputas sobre a condução do inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal avança para a etapa de coleta de depoimentos. A PF começou a ouvir nesta segunda-feira, 26, oito investigados no inquérito da Operação Compliance Zero, que foi deflagrada em novembro de 2025 e levou à prisão do empresário Daniel Vorcaro, controlador do banco, a outras prisões e ao cumprimento de mandados de busca e apreensão.

As oitivas seguem até terça-feira, 27, e ocorrem por videoconferência ou em uma sala do STF, das 8h às 16h, conforme determinação do relator do caso, o ministro Dias Toffoli.

Veja quem será ouvido pela PF no âmbito da operação Compliance Zero: Dário Oswaldo Garcia Junior, diretor de finanças e controladoria do BRB; André Felipe de Oliveira Seixas Maia, empresário;

Henrique Souza e Silva, empresário; Alberto Felix de Oliveira, superintendente de tesouraria do Banco Master; Robério Cesar Bonfim Mangueira, superintendente do BRB;

Luiz Antonio Bull, ex-diretor executivo do Master; Angelo Antonio Ribeiro da Silva, executivo do Banco Master; Augusto Ferreira Lima, ex-executivo do Banco Master.

Cronograma alterado Inicialmente, os investigadores pretendiam distribuir os depoimentos ao longo da última semana de janeiro e da primeira de fevereiro. O cronograma, porém, foi alterado após a ordem do ministro Dias Toffoli para concentrar as oitivas em dois dias consecutivos no tribunal. Entre os investigados estão diretores do Banco Master e do BRB, além de empresários e ex-executivos ligados às instituições financeiras. A expectativa da PF é aprofundar as apurações sobre a venda de R$ 12,2 bilhões em carteiras falsas de crédito ao BRB e sobre uma estrutura paralela de fundos e ativos inflados que teria elevado artificialmente o patrimônio do Master em operações com a gestora Reag DTVM, somando outros R$ 11,5 bilhões, segundo o Banco Central.