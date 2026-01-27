Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Banco do Nordeste suspende Pix temporariamente após ataque hacker

Banco do Nordeste suspende Pix temporariamente após ataque hacker

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Banco do Nordeste suspendeu temporariamente os serviços de Pix depois de identificar, na segunda-feira, 26, um incidente de segurança cibernética na infraestrutura dessas transações. O serviço segue suspenso na manhã desta terça-feira, 27.

Segundo a instituição, não foi identificado vazamento de dados ou prejuízo a contas de clientes.

A opção pela suspensão se deu para uma "análise mais detalhada das causas do evento e seus impactos", conforme comunicado divulgado ao mercado.

Ainda segundo o banco, protocolos de segurança e controle foram ativados imediatamente após a identificação.

A instituição também afirma que equipes técnicas estão trabalhando e mantendo comunicação com o Banco Central para "analisar a extensão do ocorrido e restaurar as operações de forma segura".

"A Companhia está focada na retomada segura das transações Pix o mais breve possível. O Banco do Nordeste reafirma seu compromisso com a segurança da informação e com a transparência e manterá o mercado informado acerca de eventuais desdobramentos desse incidente", conclui o comunicado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar