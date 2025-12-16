Produção de aço bruto cai 1,5% até novembro de 2025, revela Instituto Aço Brasil

A produção de aço bruto no Brasil atingiu 30,788 milhões de toneladas entre janeiro e novembro de 2025, queda de 1,5% ante igual intervalo de 2024, segundo levantamento do Instituto Aço Brasil. Já as vendas internas registraram um recuo de 0,6% na mesma base comparativa, somando 19,612 milhões de toneladas. Por outro lado, as exportações subiram 10,6% nos 11 meses do ano, atingindo 9,771 milhões.

As importações também tiveram alta, com crescimento de 6,9%, para 6,017 milhões. O resultado foi puxado pelas importações de laminados, que somaram 5,381 milhões de toneladas, 20,2% acima de 2024. O consumo aparente, por sua vez, cresceu 2,5% em comparação com o anterior ao alcançar 24,859 milhões de toneladas. Projeções O Instituto Aço Brasil projeta uma queda de 2,2% na produção de aço bruto em 2026 ante 2025, para 32,4 milhões de toneladas.

A expectativa é de uma queda também de 2,2% na comparação de 2025 com 2024. Isso representa uma piora em relação à projeção anterior, que era de um recuo de 0,8%. Já para as vendas internas, o Aço Brasil estima um recuo de 1,7% em 2026 ante 2025 e de 0,5% neste ano em relação a 2024. A projeção anterior era de queda de 0,6%. Na linha de exportações, a estimativa é de uma queda de 0,6% para 2026. Por outro lado, a projeção para o final de 2025 subiu de crescimento de 1% para 6,9%.