Ambiente regulatório mais favorável impulsiona onda de fusões bancárias nos EUA, aponta Fitch

Uma mudança dramática na política bancária federal provocou um aumento na atividade de fusões de bancos nos EUA, de acordo com um relatório da Fitch Ratings que examina como as mudanças regulatórias estão remodelando o cenário da indústria. A análise documenta como a expectativa da indústria por um ambiente regulatório mais favorável sob a administração Trump e uma proposta para rescindir as restrições de fusão da era Biden aceleraram imediatamente a atividade de consolidação.

A administração Biden havia orientado os reguladores em julho de 2021 a intensificar o escrutínio das transações, ampliando os critérios de revisão além da análise tradicional de participação de mercado de depósitos.

O mais impressionante, segundo a Fitch, é a redução do tempo para a aprovação regulatória de negócios: a aquisição do Pacific Premier pelo Columbia Banking System foi aprovada em menos de quatro meses - em comparação com o período de revisão de 15 meses exigido pela administração anterior para sua transação. "Após a mudança de administração, os anúncios de negócios aumentaram acentuadamente à medida que os bancos antecipavam uma postura regulatória mais permissiva", diz Anthony Di Tomasso, diretor associado de Instituições Financeiras da Fitch. As mudanças regulatórias em 2025 aumentaram notavelmente o volume e o tamanho das transações. Dada a perspectiva de volatilidade regulatória, a Fitch espera que a atividade de negócios permaneça robusta, já que muitos participantes do mercado veem o ambiente atual como uma janela de oportunidade limitada - caso o pêndulo político oscile novamente.