Chuva em Fortaleza: preço de apps quase quadruplica

Cidade registrou fortes chuvas na manhã desta terça-feira / Crédito: Reprodução/Whatsapp O POVO

Nesta terça-feira, 27 de janeiro, no dia da primeira chuva intensa do ano em Fortaleza, capital do Ceará, passageiros enfrentam trânsito lento e aumento no preço dos transportes por aplicativos quase quatro vezes mais altos, segundo O POVO apurou.

Conforme balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu 90,8 milímetros (mm) desde as 7 horas de segunda-feira, 26, e 7 horas desta terça-feira, 27.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado E em meio a muita água ou lentidão, seja de carro ou de moto, os valores dos apps subiram consideravelmente, mesmo em trechos de apenas um quilômetro.

Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo Veja levantamento de preços na Uber e na 99 enviados por leitores do O POVO: Trecho de 1 km (carro) - aumento de 3,73 vezes (de R$ 6,70 para R$ 25)

Trecho de 4 km (carro)- aumento de 3,3 vezes (de R$ 10 para R$ 33)

Trecho de 9,5 km (carro) - aumento de 2,8 vezes (de R$ 22 para R$ 62)

Trecho de 5 km (moto) - aumento de 2,5 vezes (de R$ 6 para R$ 15)

Trecho 12,6 km (carro categoria máxima) - aumento de 3,07 vezes (de 26,07 R$ para R$ 80) Em suma, os usuários relatam elevações de mais de 200% nas tarifas da Uber e 99, lentidão no trânsito, alagamentos e atrasos para chegar ao trabalho. Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO E para esta terça-feira, 27, a previsão de céu nublado da Funceme é para os períodos da manhã e da tarde, com chuvas de intensidade de moderada a forte. No final da tarde e na noite é estimado céu parcialmente nublado.

O POVO procurou a Uber para explicar sobre os aumentos dos preços abruptamente e a empresa devolveu uma nota explicando a variação nos valores e recomendando a aba sobre variação de preços para consulta dos clientes — disponível no site deles. "Quando a demanda por viagens, em uma determinada área, é maior do que o número de motoristas parceiros circulando na região naquele momento, o preço se torna dinâmico e o valor da viagem pode se tornar mais caro do que o habitual para aquele mesmo trecho. O preço dinâmico é aplicado para incentivar que mais motoristas se conectem ao aplicativo e assim os usuários tenham um carro sempre que precisar. Quando a oferta sobe novamente, os preços voltam aos valores normalmente praticados. De qualquer forma, o preço dinâmico sempre é informado ao usuário no momento em que a viagem é solicitada", diz a nota. A 99 também foi consultada, mas ainda sem respostas. Assim que houver retorno, esta matéria será atualizada.