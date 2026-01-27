Chuva em Fortaleza: preço de apps quase quadruplica

Em dia de chuva, transporte por aplicativo quase quadruplica preço em FortalezaEm trecho de apenas um quilômetro houve a alta mais expressiva de 3,73 vezes o preço normal praticado em carro de aplicativo, segundo relatos ao O POVO
Nesta terça-feira, 27 de janeiro, no dia da primeira chuva intensa do ano em Fortaleza, capital do Ceará, passageiros enfrentam trânsito lento e aumento no preço dos transportes por aplicativos quase quatro vezes mais altos, segundo O POVO apurou.
Conforme balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu 90,8 milímetros (mm) desde as 7 horas de segunda-feira, 26, e 7 horas desta terça-feira, 27.
E em meio a muita água ou lentidão, seja de carro ou de moto, os valores dos apps subiram consideravelmente, mesmo em trechos de apenas um quilômetro.
Veja levantamento de preços na Uber e na 99 enviados por leitores do O POVO:
- Trecho de 1 km (carro) - aumento de 3,73 vezes (de R$ 6,70 para R$ 25)
- Trecho de 4 km (carro)- aumento de 3,3 vezes (de R$ 10 para R$ 33)
- Trecho de 9,5 km (carro) - aumento de 2,8 vezes (de R$ 22 para R$ 62)
- Trecho de 5 km (moto) - aumento de 2,5 vezes (de R$ 6 para R$ 15)
- Trecho 12,6 km (carro categoria máxima) - aumento de 3,07 vezes (de 26,07 R$ para R$ 80)
Em suma, os usuários relatam elevações de mais de 200% nas tarifas da Uber e 99, lentidão no trânsito, alagamentos e atrasos para chegar ao trabalho.
E para esta terça-feira, 27, a previsão de céu nublado da Funceme é para os períodos da manhã e da tarde, com chuvas de intensidade de moderada a forte.
No final da tarde e na noite é estimado céu parcialmente nublado.
Para quarta, 28, e quinta, 29, as precipitações tendem a reduzir em relação a esta terça-feira, 27, mesmo assim, há condições favoráveis nos turnos da madrugada e da manhã. Nos demais períodos, céu com poucas nuvens.
Na análise dos ventos, a Funceme prevê ventos no sentido horário em torno de seu centro seco, e presença de nebulosidade e precipitação em suas bordas.
O POVO procurou a Uber para explicar sobre os aumentos dos preços abruptamente e a empresa devolveu uma nota explicando a variação nos valores e recomendando a aba sobre variação de preços para consulta dos clientes — disponível no site deles.
"Quando a demanda por viagens, em uma determinada área, é maior do que o número de motoristas parceiros circulando na região naquele momento, o preço se torna dinâmico e o valor da viagem pode se tornar mais caro do que o habitual para aquele mesmo trecho. O preço dinâmico é aplicado para incentivar que mais motoristas se conectem ao aplicativo e assim os usuários tenham um carro sempre que precisar. Quando a oferta sobe novamente, os preços voltam aos valores normalmente praticados. De qualquer forma, o preço dinâmico sempre é informado ao usuário no momento em que a viagem é solicitada", diz a nota.
A 99 também foi consultada, mas ainda sem respostas. Assim que houver retorno, esta matéria será atualizada.