Trump aumenta tarifas da Coreia do Sul de 15% para 25% após legislativo não promulgar acordo

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 26, que vai aumentar as tarifas para exportações da Coreia do Sul sobre automóveis, madeira, produtos farmacêuticos e todas as outras tarifas recíprocas de 15% para 25%, após o legislativo sul-coreano não promulgar o acordo comercial fechado de julho do ano passado.

"O Legislativo da Coreia do Sul não está cumprindo seu acordo com os Estados Unidos. O Presidente Lee Jae Myung e eu chegamos a um grande acordo para ambos os países em 30 de julho de 2025, e reafirmamos esses termos enquanto eu estava na Coreia em 29 de outubro de 2025. Por que o Legislativo coreano ainda não o aprovou?", indagou Trump na rede Truth.