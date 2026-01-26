Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump aumenta tarifas da Coreia do Sul de 15% para 25% após legislativo não promulgar acordo

Autor Agência Estado
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 26, que vai aumentar as tarifas para exportações da Coreia do Sul sobre automóveis, madeira, produtos farmacêuticos e todas as outras tarifas recíprocas de 15% para 25%, após o legislativo sul-coreano não promulgar o acordo comercial fechado de julho do ano passado.

"O Legislativo da Coreia do Sul não está cumprindo seu acordo com os Estados Unidos. O Presidente Lee Jae Myung e eu chegamos a um grande acordo para ambos os países em 30 de julho de 2025, e reafirmamos esses termos enquanto eu estava na Coreia em 29 de outubro de 2025. Por que o Legislativo coreano ainda não o aprovou?", indagou Trump na rede Truth.

O republicano ainda disse que os EUA agiram rapidamente para reduzir as tarifas de acordo com a transação acordada e que "esperamos que nossos parceiros comerciais façam o mesmo".

