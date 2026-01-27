BNDES aprova R$ 1 bi para micro e pequenas empresas no Ceará

O anúncio foi feito pelo presidente do banco, Aloizio Mercadante, ao divulgar o balanço da atuação da instituição no Estado nos últimos anos / Crédito: FCO FONTENELE

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 1 bilhão em crédito para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) no Ceará em 2025, conforme antecipou a instituição, com exclusividade, ao O POVO. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

O valor corresponde a 36,3% de todo o volume autorizado pelo banco no Estado neste ano, concentrando mais de um terço dos financiamentos aprovados.



Na prática, as aprovações representam o valor autorizado para financiamento de projetos e operações. Já os desembolsos indicam quanto desse crédito foi efetivamente liberado. Entre 2023 e 2025, os desembolsos do BNDES no Ceará somaram R$ 4,7 bilhões, frente a R$ 3,4 bilhões nos quatro anos anteriores. Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo Somente em 2025, o banco desembolsou R$ 2,5 bilhões no Estado, volume que sinaliza a execução dos projetos financiados e a liberação dos recursos aprovados em diferentes frentes da economia cearense.



No setor privado, que engloba indústria, comércio e serviços, as aprovações quase dobraram. O volume autorizado passou de R$ 2,1 bilhões no quadriênio anterior para R$ 3,9 bilhões nos últimos três anos.

Em 2025, o Ceará se destacou no financiamento à indústria, ocupando a segunda posição no Nordeste em volume de crédito aprovado pelo BNDES para o setor, com R$ 1,2 bilhão. Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO