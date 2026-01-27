BNDES assina R$ 1,1 bilhão para projetos no Ceará

As assinaturas dos investimentos foram realizadas nesta terça-feira, 27 / Crédito: Beatriz Boblitz/ Divulgação/ Prefeitura de Fortaleza

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) assinou nesta terça-feira, dia 27, três cheques de investimentos com o Governo do Ceará e a prefeitura de Fortaleza, num valor total de mais de R$ 1,1 bilhão.

Os montantes serão aplicados na duplicação do Eixão das Águas (R$ 622 milhões), em obras de infraestrutura de urbanização em Fortaleza (R$ 250 milhões) e na construção do data center da Tecto (R$ 233 milhões).

Para o Eixão das Águas, o valor aplicado servirá para a compra e a instalação de equipamentos e tubulação da obra e beneficiará aproximadamente 4 milhões de pessoas. O projeto que tem 255 quilômetros de extensão integra o sistema que transporta água do Castanhão até a Região Metropolitana de Fortaleza. “O BNDES vai financiar 95% da obra, então nós vamos comprar os equipamentos, fazer a tubulação. É um dos projetos fundamentais”, explicou o presidente da instituição, Aloizio Mercadante. O empreendimento visa dobrar a capacidade de adução do recurso hídrico no Estado, ampliando a vazão do trecho I de 11 metros cúbicos por segundo (m³/s) para 22 m³/s. Já os trechos II, III e IV, vão de 9,5 m³/s para 19 m³/s. Parte do empreendimento tem previsão de entrega em setembro de 2026, com conclusão total estimada para o final de 2026.

O valor aplicado na obra faz parte do pacote de R$ 1,3 bilhão destinado à ampliação da rede de esgotamento sanitário e à melhoria do abastecimento de água no Ceará, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Do montante contratado neste primeiro momento, R$ 372,6 milhões são do programa Invest Impacto 2, que prevê investimentos totais de R$ 823 milhões para projetos de recursos hídricos no Ceará, e R$ 250 milhões são oriundos do programa Novo Fundo Clima.

27 áreas de Fortaleza receberão investimentos para infraestrutura urbana Outro projeto que receberá investimento do BNDES, no valor de R$ 250 milhões, sendo R$ 100 milhões do programa Fundo Clima e R$ 150 milhões do programa BNDES Invest Impacto, é o das obras de infraestrutura urbana de Fortaleza, realizado em parceria com a prefeitura da Cidade. Na medida serão contempladas 27 áreas da capital cearense com obras de drenagem, urbanização e arborização. O objetivo, segundo a instituição, é reduzir alagamentos e enchentes, especialmente em bairros mais afetados pelas chuvas intensas. Ao todo, o BNDES estima que serão beneficiadas cerca de 524 mil pessoas.