Como se proteger de raios? Saiba sinais de risco e o que fazer

Como se proteger de raios durante o período chuvoso no CearáRelâmpagos e trovões indicam risco. Corpo de Bombeiros do Ceará explica como agir, onde se abrigar e o que evitar durante tempestades com raios
Casos recentes envolvendo descargas elétricas em áreas públicas reacenderam o alerta para os riscos associados aos raios, fenômeno comum durante o período chuvoso no Ceará.
Embora nem sempre estejam acompanhados de chuva intensa, os raios representam perigo principalmente para quem permanece em locais abertos no momento da tempestade.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a principal medida de proteção é buscar abrigo assim que forem percebidos relâmpagos ou trovões, sinais claros de atividade elétrica na atmosfera.
“O grande risco está em permanecer em ambientes descampados. Praças, praias, lagoas e áreas abertas tornam a pessoa um alvo potencial”, explica Romário Fernandes, representante do CBMCE.
Locais abertos são mais perigosos para raios? Saiba cuidados
O raio é uma descarga elétrica que ocorre devido à diferença de potencial elétrico entre a nuvem e o solo. Nesse processo, a descarga tende a seguir o caminho mais curto possível entre esses dois pontos.
“Quando alguém está em um local plano, sem árvores ou edificações, essa pessoa pode acabar sendo o caminho mais curto para a passagem da descarga elétrica”, afirma Fernandes. Nesses casos, a exposição pode resultar em choques graves, frequentemente fatais.
Por isso, a recomendação é interromper qualquer atividade ao ar livre ao identificar sinais de tempestade elétrica e procurar abrigo adequado.
Onde se abrigar com segurança?
O Corpo de Bombeiros orienta que veículos e edificações são locais seguros durante a ocorrência de raios. Estruturas fechadas funcionam como proteção, reduzindo significativamente o risco de a pessoa ser atingida.
Em contrapartida, árvores não oferecem proteção. Isso porque elas podem atrair a descarga elétrica e transmitir o choque a quem estiver próximo. “A árvore pode ser atingida e a pessoa sofrer a descarga de forma indireta”, alerta Fernandes.
Chuva nem sempre significa raio — e vice-versa
Outro ponto destacado pelos bombeiros é que a presença de chuva, por si só, não indica risco de raios. Da mesma forma, é possível haver raios mesmo sem precipitação.
“O principal fator de atenção são os relâmpagos e os trovões. Eles é que indicam risco real”, reforça. Ao identificá-los, a orientação é clara: buscar abrigo imediatamente.
Objetos metálicos e roupas não influenciam o risco
Ao contrário do que muitos acreditam, o uso de objetos metálicos, como correntes, pulseiras ou brincos, não aumenta nem reduz o risco de ser atingido por um raio. O mesmo vale para botas de borracha ou materiais isolantes.
“A descarga elétrica ocorre por diferença de potencial, não pelo material que a pessoa esteja usando. Nenhum objeto ou vestimenta oferece proteção nesse tipo de situação”, explica.
Atenção redobrada em rios, lagoas e no mar
Ambientes aquáticos exigem cuidados ainda maiores. O CBMCE alerta que não é recomendável entrar no mar, em rios, lagoas ou açudes durante tempestades com raios, mesmo que a chuva pareça fraca.
Esses locais costumam ser planos, o que aumenta a exposição. Além disso, se a pessoa estiver dentro da água, o tempo para sair após ouvir um trovão pode ser insuficiente para evitar o risco.
“Dentro do mar, por exemplo, a possibilidade de buscar abrigo rapidamente é muito menor”, destaca Fernandes.
Proteção contra raios vale para todo o período chuvoso
Embora a quadra chuvosa no Ceará ainda apresente volumes irregulares, o CBMCE ressalta que os riscos associados aos raios permanecem os mesmos sempre que há instabilidade atmosférica.
A recomendação é adotar uma postura preventiva, evitando permanecer em áreas abertas durante tempestades elétricas e priorizando locais seguros até que a atividade cesse.
No Estado, o período chuvoso se concentra nos primeiros meses do ano. Em 2025, de acordo com a Enel Distribuição Ceará, mais de 162 mil descargas atmosféricas foram registradas entre janeiro e abril. Deste total, 53.094 raios ocorreram em março.
Os municípios mais atingidos por descargas elétricas no primeiro quadrimestre do ano passado foram Granja, Santa Quitéria, Morada Nova, Crato e Sobral.
O POVO procurou a Defesa Civil e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para obter orientações e informações adicionais. A Enel Ceará foi procurada sobre o total de raios em 2025, bem como os registrados neste início de 2026. Até a publicação desta matéria, não houve resposta. (colaborou Penélope Menezes)