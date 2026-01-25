Como se proteger de raios? Saiba sinais de risco e o que fazer

Raios são descargas elétricas e podem ser fatais. Saiba o que fazer e o que não fazer / Crédito: Julio Caesar / O POVO

Casos recentes envolvendo descargas elétricas em áreas públicas reacenderam o alerta para os riscos associados aos raios, fenômeno comum durante o período chuvoso no Ceará. Embora nem sempre estejam acompanhados de chuva intensa, os raios representam perigo principalmente para quem permanece em locais abertos no momento da tempestade.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a principal medida de proteção é buscar abrigo assim que forem percebidos relâmpagos ou trovões, sinais claros de atividade elétrica na atmosfera. “O grande risco está em permanecer em ambientes descampados. Praças, praias, lagoas e áreas abertas tornam a pessoa um alvo potencial”, explica Romário Fernandes, representante do CBMCE. Locais abertos são mais perigosos para raios? Saiba cuidados O raio é uma descarga elétrica que ocorre devido à diferença de potencial elétrico entre a nuvem e o solo. Nesse processo, a descarga tende a seguir o caminho mais curto possível entre esses dois pontos.

“Quando alguém está em um local plano, sem árvores ou edificações, essa pessoa pode acabar sendo o caminho mais curto para a passagem da descarga elétrica”, afirma Fernandes. Nesses casos, a exposição pode resultar em choques graves, frequentemente fatais. Por isso, a recomendação é interromper qualquer atividade ao ar livre ao identificar sinais de tempestade elétrica e procurar abrigo adequado. Onde se abrigar com segurança? O Corpo de Bombeiros orienta que veículos e edificações são locais seguros durante a ocorrência de raios. Estruturas fechadas funcionam como proteção, reduzindo significativamente o risco de a pessoa ser atingida.

Em contrapartida, árvores não oferecem proteção. Isso porque elas podem atrair a descarga elétrica e transmitir o choque a quem estiver próximo. “A árvore pode ser atingida e a pessoa sofrer a descarga de forma indireta”, alerta Fernandes. Chuva nem sempre significa raio — e vice-versa Outro ponto destacado pelos bombeiros é que a presença de chuva, por si só, não indica risco de raios. Da mesma forma, é possível haver raios mesmo sem precipitação. “O principal fator de atenção são os relâmpagos e os trovões. Eles é que indicam risco real”, reforça. Ao identificá-los, a orientação é clara: buscar abrigo imediatamente.

Objetos metálicos e roupas não influenciam o risco Ao contrário do que muitos acreditam, o uso de objetos metálicos, como correntes, pulseiras ou brincos, não aumenta nem reduz o risco de ser atingido por um raio. O mesmo vale para botas de borracha ou materiais isolantes. “A descarga elétrica ocorre por diferença de potencial, não pelo material que a pessoa esteja usando. Nenhum objeto ou vestimenta oferece proteção nesse tipo de situação”, explica. Atenção redobrada em rios, lagoas e no mar Ambientes aquáticos exigem cuidados ainda maiores. O CBMCE alerta que não é recomendável entrar no mar, em rios, lagoas ou açudes durante tempestades com raios, mesmo que a chuva pareça fraca.