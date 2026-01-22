Programa prevê plantio de algodão em 5 mil hectares no CE

Algodão volta ao campo no Ceará com cultivo previsto em 5 mil hectares em 20 municípios / Crédito: Bruno Cabral/Faec/Divulgação

O cultivo do algodão começa a ganhar novo espaço no interior do Ceará. Um programa estadual lançado neste início de ano prevê o plantio da cultura em cerca de 5 mil hectares, distribuídos por 20 municípios, com foco em regiões de clima mais seco e histórico de produção agrícola.

O plantio deve ocorrer entre fevereiro e o início de março, com colheita estimada para os meses de julho e agosto.



A iniciativa faz parte do Programa Estadual de Fortalecimento e Revitalização da Cotonicultura, que aposta na distribuição de sementes adaptadas às condições do semiárido e no acompanhamento técnico da produção.

A expectativa é alcançar uma produtividade média de 2 mil quilos por hectare, o que pode resultar em uma produção estimada de até 10 mil toneladas de algodão nesta primeira etapa.

O programa tem como público-alvo municípios com histórico ou potencial para a cultura, incluindo cidades da região dos Inhamuns e outros polos do interior cearense.



A produção das sementes utilizadas no programa foi realizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Além da etapa agrícola, o programa busca integrar o cultivo do algodão à cadeia produtiva já existente no Ceará. A Santana Textiles participa como parceira, com articulação para absorver parte da matéria-prima produzida no Estado, conectando a produção rural à indústria têxtil local.

A expectativa do governo é que a retomada do algodão contribua para diversificar a base produtiva do interior, com geração de renda no campo e fornecimento de insumos para a indústria.

