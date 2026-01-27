IPCA-15 sobe 0,21% em Fortaleza em janeiro

Indicador que antecipa a inflação oficial mostra alta moderada dos preços na Região Metropolitana de Fortaleza no início de 2026 / Crédito: Samuel Setubal

O resultado ficou ligeiramente acima da média nacional, que foi de 0,20%, e reflete aumentos concentrados em despesas como saúde, alimentação e comunicação, parcialmente compensados pela queda na conta de energia elétrica.

No acumulado de 12 meses, o índice atinge 4,30% na capital cearense, enquanto o Brasil registra 4,50%, patamar superior ao observado nos 12 meses imediatamente anteriores.

Apesar do avanço moderado no mês, o comportamento dos preços foi desigual entre os grupos de produtos e serviços pesquisados, o que ajuda a explicar por que algumas despesas pesaram mais no orçamento das famílias.

Saúde, alimentação e comunicação pressionam

Entre os nove grupos analisados, Saúde e cuidados pessoais apresentou a maior alta em janeiro, com variação de 0,81% e o maior impacto sobre o índice. O resultado foi influenciado, principalmente, pelo aumento nos preços de artigos de higiene pessoal, planos de saúde e produtos farmacêuticos, itens de consumo recorrente no dia a dia.

Outro grupo que contribuiu para a alta foi o de Comunicação, que avançou 0,73%, puxado pelo encarecimento de aparelhos telefônicos e serviços relacionados.

