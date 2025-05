Impacto do turismo na economia cearense é de R$ 4,6 bi até abril, aponta Setur

O turismo injetou R$ 4,6 bilhões na economia do Ceará nos quatro primeiros meses deste ano. Os dados são de um estudo da Secretaria de Turismo do Ceará (Setur) que mostra ainda uma movimentação de 30.940 turistas estrangeiros em voos diretos para Fortaleza. Aumento de 42,57% em relação ao igual período do ano anterior.

Na avaliação do secretário estadual de Turismo, Eduardo Bismarck, o aumento de turista internacionais reflete o movimento de ampliação da malha aérea internacional do Estado.

"Estamos seguindo o plano de desenvolvimento do governador Elmano de Freitas, investindo cada vez mais na ampliação da conectividade aérea, na promoção do Estado e na parceria com os municípios e o trade turístico. Os números recentes de crescimento demonstram que esta é, de fato, a estratégia correta e fortalecer ainda mais a economia do estado é fundamental, especialmente por meio do turismo”, destaca Bismarck .

De acordo com os dados do IBGE, o setor turístico do Ceará cresceu 14,7% em março (variação anual), superando a média nacional de 5,8%.